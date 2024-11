Sanremo: domani mattina in via Nino Bixio la commemorazione dei caduti di Nassiriya

L’Amministrazione comunale di Sanremo, in collaborazione con l’associazione nazionale Carabinieri, ricorda i Caduti di Nassiriya nel 21esimo anniversario.



Alle 10, al Monumento ai Caduti di Nassiriya in via Nino Bixio, è prevista la cerimonia in onore dei Caduti, con la deposizione di una corona di alloro offerta dal Lions Club Sanremo Host.

Alle 11.15, alla Chiesa dei Frati Cappuccini, si svolgerà la Santa Messa Solenne che sarà celebrata da S.E. Mons. Antonio Suetta, Vescovo della Diocesi Ventimiglia- Sanremo.