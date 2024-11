Sanremo: il 15 novembre con Inner Wheel e i Rotary e Rotaract una serata per sostenere la sanità in Madagascar

Inner Wheel Club di Sanremo, in collaborazione con i Club Rotary, Rotaract e Lions cittadini organizza un evento a sostegno di un progetto di assistenza sanitaria per la popolazione di Nosy-Be in Madagascar. L’idea scaturisce dall’esperienza di un gruppo di volontari di Sanremo, medici e non che lo scorso agosto si è recato in Madagascar per prestare la propria assistenza e professionalità in appoggio all’associazione “Giovanna per il Madagascar” fondata da Isa Monti che opera da diversi anni sul posto e che sarà presente all’evento.

La serata, che si terrà il 15 novembre dalle 19 al Circolo Golf Club degli Ulivi di Sanremo, prevede il racconto da parte dei volontari a testimonianza dell’esperienza vissuta seguita dalla parte conviviale, con la gentile collaborazione di importanti attività commerciali del territorio a sostegno dell’iniziativa. (info: 3486040182 – 3485928764 – gandolfoemanuela@gmail.com – per donazioni volontarie IBAN IT48T0538722700000042180760).