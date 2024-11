San Lorenzo al Mare: Ulderico Pesce con 'I Sandali di Elisa Claps' al Teatro dell'Albero

Per la Rassegna D’Autunno L’Albero organizzata dal Teatro dell’Albero e dal Comune di San Lorenzo al Mare, stasera è di scena Ulderico Pesce, un narratore di un’Italia dimenticata. Del fare teatro passando per l’archivio, la memoria e poi agitando il tutto per un perfetto cocktail di scena. Teatro con senso e con anima che non finisce con la sigla “The End”, ma continua a lavorarti dentro e, magari, si aspetta che possa agire nella realtà.

“I sandali di Elisa Claps” narra la storia di Elisa, la ragazza di 16 anni che viene uccisa da Danilo Restivo nel sotto tetto della chiesa della Trinità di Potenza dove rimane nascosta per lunghi 17 anni con la complicità, evidente, di molti rimasti ignoti. I fatti sono narrati da Antonio, il padre di Elisa, tabaccaio di Potenza, persona semplice che amava coltivare e proteggere rose profumate. Un uomo che, nella lunga ricerca della verità sulla sorte della figlia, aveva perso qualsiasi tipo di fiducia sia nei confronti della magistratura che nei confronti della chiesa. Antonio è rimasto chiuso nel suo dolore, mai un’esposizione pubblica, tutte le domande, le perplessità, i dubbi, i momenti di rabbia e di sconcerto, sono rimasti dentro un padre che amava la figlia. Il dolore gli ha fatto ammalare il cuore e poi un tumore l’ha ucciso. Ha vissuto però sereno con il suo male, felice di cibarlo, perché è stato proprio il tumore che l’ha riportato tra le braccia della sua amata Elisa.

Sala Teatro S.Beckett