San Lorenzo al Mare: sabato 23 novembre il monologo 'Moi' per la giornata contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, torna in scena per tre giorni consecutivi il monologo 'MOI', dedicato a Camille Claudel di Chiara Pasetti, con Lisa Galantini e per la regia di Alberto Giusta con la produzione dell'associazione culturale 'Le Rêve et la vie' e Tieffe Teatro Milano.

Primo appuntamento sabato 23 novembre alle 21 al Teatro dell’Albero a San Lorenzo al Mare. Biglietto 15 euro (7 euro ridotto per studenti), info e prenotazioni tel. +39 3477302028 info@ilteatrodellalbero.it. La serata è organizzata dall’associazione 'Le MusE – Festival al Femminile'. Interverrà il Centro Antiviolenza ISV con Roberta Rota. Prima dello spettacolo l’autrice Chiara Pasetti dialogherà con la Presidente dell’Associazione e scrittrice Daniela Mencarelli Hofmann della figura di Camille Claudel. L’evento è stato inserito nel programma OFF de “L’Eredità delle Donne”, un progetto di Elastica con la direzione artistica di Serena Dandini, con Fondazione CR Firenze e Gucci come partner fondatori e con la co-promozione del Comune di Firenze e il patrocinio della Regione Toscana. Il progetto, in collaborazione con Elle, è reso possibile grazie a Intesa Sanpaolo. Rai Radio 2 è media partner ufficiale.