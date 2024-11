Carlo Conti ed Alessandro Cattelan hanno presentato 'Sanremo Giovani': al via domani una sorta di 'talent' su Rai Due

Scatta domani, su Rai 2, l’avventura ‘talent’ di ‘Sanremo Giovani', il format che da anni viene proposto sulla Rai e che porta i partecipanti alla fine del 18 dicembre da Sanremo e, a sua volta, al Festival della Canzone di febbraio.

Dopo tanti anni di conduzione artistica di Amadeus, Carlo Conti (che torna alla direzione della kermesse canora) ha voluto rivoluzionare ‘Sanremo Giovani’, facendo assomigliare di più ad un talent vero e propria, con una serie di appuntamenti (cinque settimanali), da domani in seconda serata su Rai 2, per arrivare ai 6 cantanti (sui 24 concorrenti scelti a loro volta tra 560 candidati) che approderanno alla finalissima del 18 dicembre. E, di questi, quattro di loro arriveranno a esibirsi sul palco del Festival di Sanremo.

‘Sanremo Giovani’ è stato presentato oggi a Roma e vedrà la conduzione di Alessandro Cattelan che, tra l’altro, avrà anche un ruolo di co-conduttore nella serata finale del Festival di febbraio. E’ stato confermato che torna al festival la categoria delle ‘Nuove proposte’ e che avrà un vincitore nella serata del venerdì. Conti ha evidenziato come, dai suo tre Festival precedenti, tra le nuove proposte sono usciti artisti del calibro di Mamhood, Gabbani, Ermal Meta o Irama.

Conti ha anche spiegato il motivo dell’abbassamento dell’età per partecipare: “Dieci anni fa non c'era la possibilità di mettere un brano sul web e arrivare primi in classifica e, comunque, tra i candidati comunque c'erano pochissimi minorenni e nessuno addirittura nei 24. Conti ha confermato che Alessandro Cattelan, oltre ad occuparsi del ‘Dopo Festival’ (che torna dopo anni di assenza) sarà il co-conduttore della serata finale del sabato.

‘Sanremo Giovani’ andrà in onda con la commissione musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia (insieme a Carlo Conti e Claudio Fasulo, giurati fuori onda). La trasmissione sarà trasmessa anche su Radio2, con il commento di Giulia Nannini, Julian Borghesan e Giorgiana Cristalli. Sotto il calendario completo dell'evento.

Da 24 a 12 Artisti:

Da martedì̀ 12 novembre, quattro appuntamenti settimanali con Alessandro Cattelan in seconda serata su Rai 2 (ma anche su Radio2 e RaiPlay).

Da 12 a 6 Artisti

La semifinale andrà in onda martedì 10 dicembre, sempre condotta da Cattelan su Rai 2 (e in simulcast su Rai Radio2, con il commento di Giulia Nannini, Julian Borghesan e Giorgiana Cristalli).



Da 8 Artisti (compresi 2 di Area Sanremo) ai 4 Artisti che saliranno sul palco dell'Ariston

Finalissima, dal vivo in prima serata su Rai 1, in onda il 18 dicembre dal Teatro del Casinò di Sanremo, con la doppia conduzione di Carlo Conti e di Alessandro Cattelan (commentata su Rai Radio2).

(Nella gallery le foto di 'Sanremo Giovani' 2023 e, sotto, le biografie dei partecipanti)