X Empire (X) raggiunge un nuovo ATH, continuerà a crescere?

X Empire (X), nato dal popolare gioco di tipo “tap-to-earn” omonimo, sta recentemente attirando l’attenzione degli investitori per la sua elevata volatilità. Lanciata lo scorso 24 ottobre, questa criptovaluta ha seguito inizialmente una tendenza ribassista, entrando poi però in un trend inverso.

X Empire ha infatti raggiunto il suo massimo storico nella giornata di ieri, toccando 0,0005646$, facendo registrare un incremento del 1106% in una settimana. Una performance decisamente inattesa per chi aveva assistito alla caduta di prezzo dopo il lancio. Allo stesso modo il sentimento è positivo anche per Pepe Unchained, la prevendita che ha scosso il segmento con cifre da record. Raggiungendo oltre 26,5 milioni di dollari, si configura come un prossimo successo al lancio sugli exchange.

Il rally di X Empire

Tenendo conto del prezzo del 3 novembre, il token ha subito un’impennata incredibile in una settimana. Questo movimento è stato sostenuto da vari fattori chiave, tra cui il lancio della funzionalità di staking su KuCoin. L’inserimento del token in più exchange importanti (come KuCoin, Gate.io e Bybit) ha aumentato la sua visibilità e la domanda.

A giocare un ruolo cruciale è stato anche l'entusiasmo delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, dove la vittoria di Donald Trump ha coinciso con un rialzo generale nel mercato delle criptovalute. Gli investitori, galvanizzati dal rally di Bitcoin, hanno manifestato un sentimento positivo anche verso X Empire, spingendolo ai nuovi massimi.

Il progetto ha beneficiato dell'introduzione graduale di un airdrop di 34,5 miliardi di token, inizialmente previsto per settembre ma poi posticipato a ottobre. Questa distribuzione ha generato un notevole interesse tra i primi utenti della community, con l’obiettivo di premiare la loro partecipazione iniziale. Tuttavia, alcune controversie hanno influito sulla percezione del progetto: la recente sospensione di 44 milioni di utenti ha suscitato preoccupazioni, gettando un’ombra sul futuro della piattaforma.

Gli analisti, alla luce di ciò, restano cauti e avvertono gli investitori sui rischi associati a questa criptovaluta. Il recente rally può essere indicatore di un trend rialzista sostenuto, soprattutto se manterrà il supporto a 0,0002241$, ritenuto cruciale dagli analisti.

Il futuro di X Empire

Al netto delle prestazioni del token, è bene analizzare anche il gioco X Empire, che ha raggiunto la cifra di oltre 50 milioni di giocatori, con 15 milioni di wallet cripto collegati alla piattaforma. Un traguardo sicuramente importante per attirare nuovi investitori. Guardando al futuro, la domanda principale è se questa partecipazione resterà alta e X Empire riuscirà a mantenere la sua traiettoria ascendente o se una correzione imminente ne arresterà il progresso. La combinazione tra community in crescita, strategia di marketing basata su airdrop e l’entusiasmo degli utenti sono tutti dettagli che aumentano la popolarità del token ma gli analisti suggeriscono sempre di procedere con prudenza. Differenziando, possibilmente, i propri investimenti, scegliendo anche criptovalute dall’alto potenziale in prevendita, come Pepe Unchained.

Pepe Unchained a 26,5 milioni di dollari

Se da un lato X Empire è senz’altro un progetto interessante, è anche chiaro che il pump recente potrebbe rendere meno conveniente l’investimento per i nuovi trader. Cosa che, invece, è diametralmente opposta alla situazione di Pepe Unchained.

Questo progetto, infatti, è ancora nella sua fase di prevendita e questo significa che il costo d’entrata è molto basso. Parliamo infatti di un prezzo per token di 0,01249$. In sostanza, un investimento alla portata di tutti, sia whale sia non. E non è un caso che PEPU abbia ottenuto risultati eccellenti, raggiungendo cifre da capogiro in finanziamenti.

Il team di sviluppo è orientato in modo da lanciare un ecosistema su Layer-2, spingendo quindi il mondo delle meme coin verso una nuova direzione, più sostenibile per tutti i trader grazie ai costi di commissione inferiori e una velocità superiore alla Layer-1. L’ampliamento delle possibilità della blockchain sono punti chiave della strategia, che includerà anche il Pump Pad per far sì che tutti possano lanciare facilmente le proprie meme coin, come avviene su Pump.fun, la fabbrica di meme coin di Solana che ha fatto registrare numeri record.

Tutti gli elementi sono allineati per far sì che PEPU esploda al lancio sugli exchange, pertanto chi decide di partecipare in questo momento lo fa ben conscio delle enormi potenzialità di questo ecosistema.

