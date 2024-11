Musica, cibo e giochi: la grande castagnata anima l'oratorio Don Bosco a Vallecrosia (Foto e video)

Musica, cibo e giochi. Un successo la grande castagnata andata in scena sabato pomeriggio all'oratorio Don Bosco a Vallecrosia.

Un evento proposto e organizzato dagli ex allievi Don Bosco in collaborazione con la parrocchia di Maria Ausiliatrice. "Un pomeriggio di divertimento per grandi e piccini" - dicono gli organizzatori - "Sono state organizzate diverse attività di gioco e si sono potute degustare ottime castagne".

Il pomeriggio si è concluso con una santa messa celebrata da don Karim, parroco della parrocchia di Maria Ausiliatrice. "Un'occasione per stare insieme e divertirsi" - commenta don Karim - "Hanno partecipato cento ragazzi, è stato un bel pomeriggio".