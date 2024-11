Taggia, prorogate fino al 31 dicembre le concessioni dei dehors sul demanio marittimo

Il Comune di Taggia ha approvato la proroga della validità delle concessioni temporanee per i dehors ricadenti sul demanio marittimo, estendendola fino al 31 dicembre 2024. Questa decisione, formalizzata nella delibera di giunta n. 168 del 10 ottobre, garantisce agli operatori economici, come bar e ristoranti, la possibilità di continuare a utilizzare le aree demaniali concesse, mantenendo le stesse condizioni già stabilite in precedenza.

La proroga nasce dalle richieste avanzate dai concessionari, che hanno sottolineato il bisogno di sfruttare al massimo le condizioni favorevoli del periodo autunnale e di ammortizzare gli investimenti fatti per migliorare i propri spazi. L’esperienza delle scorse stagioni ha dimostrato che l'uso dei dehors non ha creato particolari problemi nella gestione delle aree demaniali, un punto che ha spinto l'amministrazione ad approvare questa estensione senza difficoltà.

Secondo quanto deliberato, i concessionari dovranno continuare a rispettare le regole che garantiscono il passaggio sicuro lungo i percorsi pubblici e l'accesso libero alle spiagge, assicurando che non vi siano ostacoli, soprattutto per le persone con disabilità. Inoltre, è stato precisato che l’amministrazione potrà imporre restrizioni temporanee se dovessero essere organizzati eventi pubblici che richiedano l'uso di quegli spazi.

I concessionari sono inoltre responsabili della cura e della pulizia delle aree occupate, continuando a pagare i canoni previsti per l’uso del demanio. La giunta ha reso immediatamente eseguibile la delibera per garantire che gli operatori economici possano beneficiare senza interruzioni di questa proroga, offrendo un supporto alla vitalità economica della zona e ai servizi ai cittadini.