All'Istituto Alberghiero Ruffini, incontro del Lions Club Arma e Taggia con il Governatore del Distretto 108Ia3 (foto)

Si è svolto martedì scorso l’incontro del Lions Club Arma e Taggia con il Governatore del Distretto 108Ia3, Vincenzo Benza, presso l'Istituto Alberghiero Ruffini di Arma di Taggia. I soci Lions di Arma e Taggia coordinati dal Presidente pro tempore Piero Calosso hanno ospitato il Governatore Vincenzo Benza per il consueto incontro annuale con i Club.



"Gradita la presenza di molti ospiti quali, il Presidente di Zona IVB Fabrizio Condrò, il Cerimoniere Distrettuale Roberto Pecchinino, il Segretario Distrettuale Sara D'Amico, Silvana D'Aloiso Riva Ligure ex PDZ, Ivano Rebaudo Presidente Lions Club Riva Santo Stefano, Elena Lanteri Cravet Presidente del Lions Club Sanremo Matutia, Domenico Prevosto Presidente Ufficiali d'Italia, Mauro Giordano Presidente Lions Club Ventimiglia ed un cospicuo numero di soci Lions del Club organizzatore con consorti e amici .

L'evento conviviale è stato preceduto dall'incontro formale del Governatore con il Presidente Piero Calosso ed i soci Lions Arma e Taggia al fine di fissare ed elencare gli obiettivi del Club per l'anno sociale in corso con esposizione, alla massima figura rappresentativa del Distretto, dei Service già affrontati dalla Presidenza e di quelli programmati per l'immediato futuro.

Il Governatore a sua volta ha riportato quelle che sono le linee guida del suo governatorato e della sua linea di pensiero che con piacere esponiamo di seguito: 'CUORE E SERVIZIO, COSTRUIAMO SORRISI'.

La solidarietà è alla base della nostra Associazione e la dedizione al servizio deve essere al centro di ogni nostra azione. E quindi noi dobbiamo servire, ma servire con il cuore. Quando ci impegniamo a fare del bene agli altri, quando mettiamo il nostro cuore in ciò che facciamo, possiamo creare gioia e felicità negli altri. Siamo quindi, costruttori di sorrisi. (citazione tratta dal saluto del Governatore Vincenzo Benza al suo insediamento).



La serata si è trasformata in palcoscenico per la nomina di un nuovo socio del Club, Pierangela Imperiale che raccoglie le redini del papà Elio.

Lo scambio dei gagliardetti tra il Presidente del Club Arma e Taggia Piero Calosso ed il Governatore Vincenzo Benza ha sancito il termine della visita.

Per quanto concerne la solidarietà continua l'impegno del Club Arma e Taggia con molteplici service, prossimo impegno la Passeggiata del Diabete da Sanremo ad Arma di Taggia nella giornata del 17 novembre volta alla sensibilizzazione sull'importanza del movimento nella lotta al Diabete.

Un particolare ringraziamento ai ragazzi della Scuola Alberghiera IIF Ruffini Aicardi, capitanati dai loro professori hanno come in passato reso onore alla loro preparazione sia per il comparto cucina che per quello di sala".