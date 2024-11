Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di sabato 9 e domenica 10 novembre in Riviera e Côte d'Azur

SABATO 9 NOVEMBRE



SANREMO



8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)

10.00-18.00. Mostra collettiva Quasi come scrivere fiori - astrazione in Liguria dagli anni '50 agli anni '70 (h 10/13-15/18). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 1 dicembre (più info)



10.00-21.30. ‘La scatola del cinema’: mostra di film, produzioni e macchinari’. Sala Incontri del teatro Ariston (da lunedì a sabato h 10/12-17/21.30, domenica h 17/21.30)



11.00 & 15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



12.00. Campionato Europeo Cape 31 – hosted at Yacht Club Sanremo Regatta in 2024 (competizione velica). Specchio acqueo antistante al città, fino al 10 novembre (più info)



17.00. Proiezione Docufilm ‘Mi chiamo Valerio’: storia di un giovane trentenne costretto a vivere su una sedia a rotelle a causa di una grave disabilità. Presenti gli Autori: Piero Farina, ex regista di Geo&GEO e Marisa Fogliarini, poliedrica artista, pittrice, fotografa e documentarista. Interviene Gianluca Giacchero autore del libro ‘Il ragazzo con la carrozzina di perla’. Evento a cura del Club per l'Unesco di Sanremo. Museo Civico, piazza Nota, ingresso libero

17.30-23.30. Mostra collettiva Quasi come scrivere fiori - astrazione in Liguria dagli anni '50 agli anni '70. Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 1 dicembre



18.00. ‘Dalla Spagna per violino e per orchestra’: concerto dell’Orchestra Sinfonica diretta dal M° José Rodilla con Stefan Milenkovic al violino. In programma brani di Pablo de Sarasate e Manuel de Falla. Teatro Centrale (info e acquisto biglietti a questo link)



20.00. Per la rassegna ‘Un Villaggio da Gustare’, ‘Alla scoperta dell’olio nuovo’: cena conviviale curata dal giornalista e scrittore Maurizio Pescari con piatti che esploreranno non solo l'olio extravergine di oliva di varietà Taggiasca, ma anche pregiati oli provenienti da diverse regioni italiane, ognuno con le proprie caratteristiche distintive (35 euro a persona). Villaggio dei Fiori, via Tiro a Volo 3, info e prenotazioni al 380 8686215



IMPERIA



9.00-20.00. ‘Olioliva - Festa dell’Olio nuovo’: degustazioni, corsi di assaggio, laboratori di cucina, circuito di menù tipici nei ristoranti, mostre e animazioni + convegni sui temi della buona tavola e della salute + Salotto Letterario + musica e intrattenimento. Centro storico di Oneglia, fino al 10 novembre (il programma a questo link)



11.00 & 15.00. ‘Alla scoperta di Villa Grock’: visita dedicata all’architettura bizzarra della Villa per immergersi nel mondo fantastico di Grock (necessaria prenotazione a questo link)



21.00. ‘CantoAutori – il meglio della canzone italiana d’autore’: spettacolo musicale a cura di Fabrizio Barbera e Alberto Cecchini con una selezione di brani del repertorio cantautoriale per una serata tutta da ascoltare e da cantare. Teatro dell’Attrito, info e prenotazioni al 320 212 7561

21.15. ‘Dall'Italia alle Americhe’: spettacolo musicale organizzato dal Club Marathon a sostegno dell’associazione per l'acquisto della sede. Auditorium della Camera di Commercio

VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)

9.00-17.00. In occasione della XX edizione Giornata del Contemporaneo AMACI, mostra ‘Identità / Alterità’ dell'artista Claudio Marciano. Sala Emilio Azaretti del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ al Forte dell’Annunziata, fino al 16 novembre (h 9/12.30-15/17, prima e terza domenica del mese h 10/13, chiuso lunedì)



15.00 & 15.30. presentazione libro ‘La tela dell'anima’ di Donatella Lauria (h 15) - ‘Io, l’Altro e il Sé’: percorso teatrale itinerante tra i quadri di Claudio Marciano esposti al Mar. Evento a cura di Silvia Villa con Annalisa Ingrosso, Elena Triveri, Marinella Lanteri, Moreno Campodoni e Valentina Bruno (h 15.30. Forte dell'Annunziata, ingresso libero prenotazione consigliata con messaggio al 347 5446651

16.00-19.00. Mostra-installazione ‘Combinazione’ con opere ‘site specific’, anche sospese, di Laura Maineri e Silvio Maiano. Spazio barocco di San Francesco in via Garibaldi nella città alta (dal venerdì alla domenica fino all’8 dicembre), info +39 3357100958



VALLECROSIA



16.00. Grande castagnata con musica, cibo e giochi per tutto il pomeriggio. Santa Messa alle 18. Oratorio Don Bosco



OSPEDALETTI

21.00. Corso di Astronomia pratica (quarta lezione): Verso le profondità del cosmo: osservare il cielo profondo’ a cura dell’associazione Stellaria. Sala polivalente ‘La Piccola’



SAN LORENZO AL MARE



21.00. ‘Il Dissoluto… Dissolto’: commedia scritta e diretta da Giorgia Brusco con Enrico Manfredini e con la partecipazione del M° Massimo Dal Prà. Teatro dell’Albero, info e prenotazioni 333 7674940

ENTROTERRA

APRICALE

15.00. Finale torneo di pallone elastico nell’antica piazza di Apricale tra Alessandro Re e Matteo Levratto



CAMPOROSSO

14.30. 10° premio ‘Martino Finotto’ a cura dell'associazione ‘Amici delle auto e moto d'epoca Camporosso’: esposizione di veicoli storici e da competizione, mostra di quadri e foto a tema motoristico, auto-moto show, cerimonia di premiazione e aperitivo offerto dalla panetteria/pasticceria ‘Brugaglie de pan’. Centro Polivalente ‘G. Falcone’



CARPASIO

10.00-18.00. Apertura del museo della lavanda (apertura invernale sabato e domenica h 10/12-15/18)



DIANO CASTELLO



21.00. Per la stagione 2024/25 di teatro amatoriale dedicata alle compagnie affiliate Fita della Provincia di Imperia, commedia messa in scena dalla Compagnia Stabile Città di Sanremo ‘... in paciügu eleturale’. Teatro Concordia (info e prenotazioni a questo link)

DOLCEACQUA



22.00. Ghost Tour Dolceacqua’: itinerario notturno a cura di Storyteller di ‘Autunnonero’ attraverso le strette vie della Téra, il cuore più antico del borgo ligure di Dolceacqua, toccando i luoghi più suggestivi e narrando storie di miti pagani e processi alle streghe, fatti di sangue e racconti di fantasmi in un percorso alla scoperta del lato oscuro di Dolceacqua (22 euro). Partenza davanti al Ponte Vecchio (ogni sabato), info e prenotazioni a questo link



TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER



10.00-19.00. Salon du Palais Gourmand (32ª edizione): un Tour de France gourmet con quasi 300 espositori della regione e contatto diretto con Vignaioli e Produttori. Possibilità di acquisto dei prodotti. Hippodrome de la Côte d'Azur, fino all’11 novembre (più info)

MONACO



11.00-23.00. ‘Monaco Funfair’: luna park con decine di operatori e venditori ambulanti (78 in tutto) per un festival di intrattenimento, con i tradizionali giochi del luna park, attività, giostre, autoscontro, stand gastronomici e molto altro. Port Hercule, fino al 19 novembre



13.00-18.00. ‘7° Forum degli Artisti di Monaco’: esposizione con opere di oltre 80 artisti, tra cui dipinti, sculture e fotografie. Auditorium Rainier III, fino al 14 novembre (più info)



13.00-19.00. Mostra ‘Des ateliers aux ateliers’: un viaggio unico nella storia dell'arte del XX secolo, attraverso più di 150 fotografie di Michel Sima che crea un ponte tra il mondo dell'arte moderna e la vita contemporanea. Sala delle Esposizioni in Quai Antoine I (dal martedì alla domenica fino al 24 novembre)



18.00. ‘Segni dei tempi - A Cappella’: concerto spirituale dell’Ensemble Vox Clamantis con musiche di Valentin Silvestrov, Arvo Pärt e Helena Tulve. Cattedrale di Monaco, ingresso libero



19.00-2.00. ‘Trasformare il lusso in beneficenza’ a favore di Fight Aids Monaco e Ecoute Cancer Réconfort con The Alexandra Miller Quintet. Hôtel Fairmont Monte Carlo (più info)

20.00. ‘60 giorni di carcere’: spettacolo teatrale di Sacha Guitry con Olivier Lejeune. Théâtre des Muses (più info)



NICE



10.00. Festa della Birra Artigianale con area aperitivo, idee regalo, villaggio Brasile, taverna e atmosfera BBQ (ingresso 3 euro). Esplanade du Port, fino all’11 novembre (più info)

20.30. Per l'apertura della 19a edizione del festival ‘Non è un classico’, concerto di Umberto Tozzi nell'ambito della sua tournée mondiale d'addio ‘L'Ultima Notte Rosa The Final Round’. Palais Nikaïa (info e prenotazioni a questo link)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...

DOMENICA 10 NOVEMBRE



SANREMO



9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori

10.00. Commemorazione alla lapide che ricorda i Caduti delle vittime dell’eccidio nazifascista di San Romolo, avvenuto il 15/11/ 1944 durante uno dei rastrellamenti più drammatici che la città dovette subire. Evento a cura di ANPI. Frazione di San Romolo



11.00. Yoga al Forte a cura di Centro Tama. Terrazze del Forte di Santa Tecla (compatibilmente con il meteo), info per prenotazioni e tariffe: tamayogasanremo@gmail.com



10.00-18.00. Mostra collettiva Quasi come scrivere fiori - astrazione in Liguria dagli anni '50 agli anni '70 (h 10/13-15/18). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 1 dicembre (più info)



12.00. Campionato Europeo Cape 31 – hosted at Yacht Club Sanremo Regatta in 2024 (competizione velica). Specchio acqueo antistante al città (più info)

15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00. Incontro culturale a cura della S.I.DE.F. (Società Italiana dei Francesisti) in cui il dottor Lorenzo Lanteri parlerà dei Francesi e il turismo. Museo Civico di Sanremo in Piazza Nota, ingresso libero e gratuito



16.30. Per la rassegna letteraria ‘Sa(n)remo Lettori Junior’, incontro con Patrizia Massano ‘Patty alla scoperta di Alfred Nobel’ con visita guida alle sale della casa di Alfred Nobel. Modera Loredana Pippione con Francesca Rotta Gentile. Sala interna di Villa Nobel, ingresso libero



17.00-21.30. ‘La scatola del cinema’: mostra di film, produzioni e macchinari’. Sala Incontri del teatro Ariston (da lunedì a sabato h 10/12-17/21.30, domenica h 17/21.30)

17.30-23.30. Mostra collettiva Quasi come scrivere fiori - astrazione in Liguria dagli anni '50 agli anni '70. Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 1 dicembre



IMPERIA

8.45. Sesta Camminata tra gli ulivi a Costa d’Oneglia tra gli Ulivi di Olioliva. Evento a cura del Circolo Manuel Belgrano in collaborazione con l’associazione sportiva ‘Dai che Spiana’ (servizio di bus navetta con partenza da Largo Nannolo Piana. Partenza da Piazza della Chiesa (il programma)



9.00-20.00. ‘Olioliva - Festa dell’Olio nuovo’(ultimo giorno): degustazioni, corsi di assaggio, laboratori di cucina, circuito di menù tipici nei ristoranti, mostre e animazioni + convegni sui temi della buona tavola e della salute + Salotto Letterario + musica e intrattenimento. Centro storico di Oneglia (il programma a questo link)

10.00. ‘Olio Oliva Run’: corsa di 10 km sul mare, tra cucina mediterranea e festa dell'olio nuovo. A cura del Club Marathon Imperia. Partenza dal molo lungo di Oneglia (più info)



11.00 & 15.00. ‘Alla scoperta di Villa Grock’: visita dedicata all’architettura bizzarra della Villa per immergersi nel mondo fantastico di Grock (necessaria prenotazione a questo link)



16.30. Per la rassegna ‘Teatro in famiglia alle O.P’., ‘Pizz’n’ Zip’: concerto scenico per grandi e piccini (10 euro). Al temine merenda offerta. Teatro Opere Parrocchiali, via Verdi 14, info e prenotazioni 375 8311212



17.15. Il Gruppo Teatrale l'Attrito porta in scena lo spettacolo ‘Malacarne’ tratto dall'omonimo saggio di A. Valeriano sulla condizione femminile all'interno degli istituti manicomiali tra la fine dell'800 e il periodo fascista. Con Cristina Pinna, Mary Albanese, Patrizia Petri, Cristina Belvedere, Giovanna Acquarone, Elena Barcellona, Pamela Pepiciello e Renato Donati. Centro yoga in via Diano Calderina 1, info e prenotazioni 335 8309142

VENTIMIGLIA



10.00-13.00. In occasione della XX edizione Giornata del Contemporaneo AMACI, mostra ‘Identità / Alterità’ dell'artista Claudio Marciano. Sala Emilio Azaretti del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ al Forte dell’Annunziata, fino al 16 novembre (h 9/12.30-15/17, prima e terza domenica del mese h 10/13, chiuso lunedì)

16.00-19.00. Mostra-installazione ‘Combinazione’ con opere ‘site specific’, anche sospese, di Laura Maineri e Silvio Maiano. Spazio barocco di San Francesco in via Garibaldi nella città alta (dal venerdì alla domenica fino all’8 dicembre), info +39 3357100958



VALLECROSIA



8.00-19.00. ‘Fiera del IV Novembre' all'ex mercato dei fiori

BORDIGHERA

9.30–12.00. ‘Aspettando Bordighera Outdoor 2025’: E-Bike escursione in strada Bordighera - Mentone – Bordighera. A cura di Discover Riviera, info +39 393 2477637

TAGGIA ARMA

15.15. Per la rassegna di teatro dialettale la Compagnia Teatro Otto di Soldano mette in scena ‘A luna bona’. Teatro parrocchiale di Arma, ingresso ad offerta libera

ENTROTERRA

BAJARDO



10.00-17.00. Camminata adatta a tutti tra i boschi alla scoperta della cultura celtica e del lato oscuro dell'anno accompagnati da Efrem Briatore, guida ambientale escursionistica, e Federica Cosentino ricercatrice della storia e delle tradizioni antiche celtiche e native europee. Ritrovo nella piazza Parrocchiale (vestirsi a strati e portare pranzo al sacco e acqua), conferma partecipazione su whatsapp al 349 3378643

17.30. 'Luna, stelle e pianeti al tramonto’: osservazioni astronomiche guidate ai telescopi e ad occhio nudo per ammirare luna e pianeti a cura dell’associazione Sideralmente sulla Terrazza delle Alpi, vicini alla Chiesa Vecchia, partecipazione a offerta libera, prenotazione su whatsapp al +39 348 552 0554

CAMPOROSSO



15.00. Per il 50ª anniversario del coro ‘Fiori di campo’, il gruppo corale ‘Cheli de Campurussu’ ricorda le proprie origini con un concerto. Prima dell'evento, saluto delle autorità, esposizione di foto e materiale del coro, inaugurazione del restauro della tela ‘Madonna con bambino’ a seguire la consegna di attestati agli ex coristi. Oratorio dei Neri in Piazza Garibaldi, ingresso libero

CARPASIO

10.00-18.00. Apertura del museo della lavanda (apertura invernale sabato e domenica h 10/12-15/18)



CERIANA

9.00. ‘Festa de Rustie’: mercatino artigianale + street food e caldarroste + musica dei ‘Cavalli di Battaglia’. Vie del paese



PIEVE DI TECO



9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)

TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER



10.00-19.00. Salon du Palais Gourmand (32ª edizione): un Tour de France gourmet con quasi 300 espositori della regione e contatto diretto con Vignaioli e Produttori. Possibilità di acquisto dei prodotti. Hippodrome de la Côte d'Azur, fino all’11 novembre (più info)

MONACO



11.00-23.00. ‘Monaco Funfair’: luna park con decine di operatori e venditori ambulanti (78 in tutto) per un festival di intrattenimento, con i tradizionali giochi del luna park, attività, giostre, autoscontro, stand gastronomici e molto altro. Port Hercule, fino al 19 novembre



13.00-18.00. ‘7° Forum degli Artisti di Monaco’: esposizione con opere di oltre 80 artisti, tra cui dipinti, sculture e fotografie. Auditorium Rainier III, fino al 14 novembre (più info)



13.00-19.00. Mostra ‘Des ateliers aux ateliers’: un viaggio unico nella storia dell'arte del XX secolo, attraverso più di 150 fotografie di Michel Sima che crea un ponte tra il mondo dell'arte moderna e la vita contemporanea. Sala delle Esposizioni in Quai Antoine I (dal martedì alla domenica fino al 24 novembre)

15.00. ‘La Bohème’ di Giacomo Puccini (1858-1924) su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica basato su Scene di vita boema di Henry Murger (1849). Creazione: Torino, Teatro Regio, 1 febbraio 1896. Grimaldi Forum Monaco (più info)

16.30. ‘60 giorni di carcere’: spettacolo teatrale di Sacha Guitry con Olivier Lejeune. Théâtre des Muses (più info)

NICE

10.00. Festa della Birra Artigianale con area aperitivo, idee regalo, villaggio Brasile, taverna e atmosfera BBQ (ingresso 3 euro). Esplanade du Port, fino all’11 novembre (più info)





Sanremo News e La Voce di Imperia non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate