Taglio del nastro di OliOliva 2024, Imperia per tre giorni capitale dell’olio nuovo (foto)

Ventiquattresimo taglio del nastro per Olioliva che si svolgerà fino a domenica 10 novembre. L’inaugurazione della più grande rassegna agroalimentare del territorio è avvenuta oggi pomeriggio.

Espositori, laboratori, degustazioni, area incontri: OliOliva propone un percorso all’interno del mondo agroalimentare guidato dal gusto ma attento a quello che il settore offre in termini di qualità e di benessere e di innovazione.

Olio appena franto dai produttori locali da conoscere e confrontare, ma anche pesto, verdure sott'olio, formaggi di pecora brigasca, focaccia ligure, fagioli di Conio, Pigna e Badalucco, biscotti e dolci all'olio d'oliva, salumi tipici, farinata.

Si tratta dell’evento principe dell’autunno ligure, manifestazione in grado di calamitare nei tre giorni centinaia di espositori e migliaia di visitatori. I produttori e il mondo agricolo scenderanno in piazza, nelle strade, sulla banchina portuale per un fine settimana ricco di eventi rappresentativi per l'olio ligure e per l'intera filiera: una passeggiata tra i produttori d’olio con l’extravergine appena franto e l’offerta di prodotti tipici ma anche laboratori di cucina, mostre, convegni, musica, animazione nel cuore della città.

Ampio spazio è dedicato alla pesca e alla sua valorizzazione anche in chiave turistica.

La provincia di Cuneo con cui l’Azienda Speciale Riviere di Liguria ha stretto interscambi e sinergie per promuovere le rispettive rassegne sarà presente a Olioliva 24 con il Consorzio della salsiccia di Bra.

Il menù delle degustazioni alla Festa dell’olio nuovo è variopinto: dall’extravergine monocultivar taggiasca, ai vini del territorio, dalla focaccia alla farinata ligure, dalle ostriche spezzine al cefalo preparato dall’ittiturismo “Pingone” -l’imbarcazione imperiese testimonial dell’ittiturismo. formula particolarmente gradita ai turisti cui viene offerta la possibilità di pranzare a bordo col pescato del giorno – Ai dolci tipici del territorio. Olioliva 2024 ha in serbo molte altre sorprese. I cooking show, lo streetfood (in Largo San Francesco), i laboratori didattici, le proposte del mondo della scuola e del Polo Universitario di Imperia, il Salotto Letterario e il tradizionale Concorso Fotografico del Circolo Castelvecchio.

Ed ancora un ampio programma di intrattenimento con esibizioni di danza, teatro, musica e animazione per i più piccoli. Infine la classica Maratona di Olioliva, una grande festa per atleti e famiglie con riconoscimenti e premi per tutti. Olioliva si è imposta, con il passare degli anni all’attenzione di tutti i buongustai, i golosi e i viaggiatori attenti e curiosi. Sono attesi a Imperia visitatori, provenienti da ogni parte di Italia. Tanti anche gli stranieri soprattutto francesi e tedeschi. La festa ruota attorno alla frangitura dell’olio extravergine, l’olio nuovo così ricco di qualità organolettiche e fragranze inimitabili, ed è occasione per dedicare spazio alla cultura legata alla buona tavola.

A seguire la cerimonia del taglio del nastro, all’Auditorium della Camera di Commercio Riviere di Liguria, il convegno prelimonare alla firma tra il presidente Enrico Lupi e il Magnifico Rettore dell’Università di Genova Federico Delfino per la creazione del Polo Agroalimentare.

“Dall’agroalimentare alla Dieta Mediterranea passando per le culture e le politiche della gastronomia” è il titolo della tavola rotonda .