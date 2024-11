Mattia Salvi del Judo Club Sakura Arma di Taggia porta ancora una medaglia d'argento alla Nazionale Italiana

I Campionati mondiali di Ju Jitsu, svoltisi a Creta (Grecia) presso l' Arena Sportiva di Heraklion, iniziati il 23 ottobre e terminati il 4 novembre con la disputa della World Cup 2024 riservata agli atleti U14, hanno portato grandi risultati alla Nazionale Italiana che, tra tutte le classi di età e categorie di peso, ha collezionato ben 86 medaglie in totale.



A contribuire a questo bottino, con risultati che hanno riempito di soddisfazione gli appassionati di questo sport, anche due atleti del Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d. che hanno conquistato due

medaglie d' argento, una con Diego Secchi nella classe Master ed una con Mattia Salvi nella classe U14.



Mattia Salvi, al suo esordio in competizioni internazionali ed impegnato nell' ultima giornata di gara, ha disputato tre splendidi incontri , conquistando l' argento nella specialità Fighting System cat. di peso fino a 69 Kg. Il suo distacco dal primo classificato è stato minimo, solo due punti, a conferma del suo ottimo risultato. Questi risultati premiano il grande impegno degli Insegnanti Tecnici M° Andrea Molinari e Manuela Ferrigno, i quali seguono costantemente i propri atleti, preparando con loro le migliori tattiche di gara.



"Siamo orgogliosi dei risultati, dichiara il M° Andrea Molinari, due medaglie d'argento, un quinto ed un nono posto in un Campionato Mondiale sono una grande soddisfazione. Ora non ci si può fermare sugli allori, ma dobbiamo continuare ad allenarci per affrontare a breve l' Open di Foligno e la Coppa Italia a Genova".