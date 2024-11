Emozioni dello Sport, il giornalista Claudio Gallo e l'Inviato Mediaset Marco Francioso domani alla Federazione Operaia di Sanremo

Giornata ponentina per i giornalisti sportivi Claudio Gallo e Marco Francioso che domani sera a Sanremo saranno ospiti della Federazione Calcistica di Seborga con la loro conferenza 'Emozioni dello Sport', un evento che rientra fra le celebrazioni del decennale della FCPS e che sarà preceduto proprio da una visita nel Principato prevista nel pomeriggio. Un'iniziativa culturale, quella proposta da Gallo e Francioso, che affronterà tramite racconti ed immagini la pratica dello sport come metafora della vita quotidiana attraverso episodi tratti dalla infinita storia dell'agonismo di base e di alto livello in cui saranno posti al centro temi quali fair play, disabilità, impegno, coraggio e famiglia. La conferenza, patrocinata da Principato di Seborga e N.F.-Board, è in programma alle ore 21 presso la Federazione Operaia di Via Corradi a Sanremo.