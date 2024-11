Pallacanestro: esperienza da ricordare per le girls dell'Olimpia Arma Taggia, allenamento a Genova con l'Italbasket (Foto)

Incredibile esperienza per le ragazze dell'Olimpia Arma Taggia, nell'allenamento nel nuovissimo Palasport di Genova ed incontrare la Nazionale femminile italiana di Basket che, domani giocherà le qualificazioni per EuroBasket2025 contro la Repubblica Ceca.

Erano presenti: Casandra Costa, Agata Ferrari, Greta Piccone, Amelie Alizzi, Sveva Attanà, Viola Cernagor Rinaldi, Gemma Frontero, Giorgia Nocita, Anna Oliva, Marta Scaramuzzino, Ginevra De Pascalis ed Asinat Achcharif. "Un enorme grazie - sottolinea la società tabiese - alle ragazze dell’Italbasket, che sono state disponibili con foto, autografi, consigli e sorrisi".

Una giornata difficile da dimenticare per l’Olimpia Basket, che fino a due anni fa non aveva il settore il femminile e che ora, grazie al lavoro del coach Ezio Arduino, può vantare un gruppo in continua crescita, sempre più affiatato e sempre più impegnato. Solo negli ultimi 4 giorni, infatti, altri due eventi hanno impegnato il settore rosa dell’Olimpia.

Nel weekend le ragazze hanno giocato a Cuneo il Memorial Cristofaro, categoria esordienti, posizionandosi al terzo posto, dietro le fortissime compagini di Olgiate Comasco e Vado Ligure, battendo Luino, ASB Asti e le padrone di casa dell’IMGB Cuneo ma soprattutto lottando su tutti i palloni in tutte le partite. Ottime le prestazioni anche di chi ha cominciato solo da qualche settimana e ottimo il comportamento di tutte le ragazze, molte delle quali lontane dalla famiglia per la prima volta. Bellissima l’immagine del loro tifo nei confronti della squadra maschile e quella del tifo dei maschietti per le loro compagne in campo.

Sabato c’è stato il tempo per assistere alla partita di Serie B femminile, dove hanno potuto fare una foto con le ragazze del Granda College di Cuneo, che annoverano fra le loro fila due conoscenze rivierasche, le sorelle Lo Re, con il felice debutto di Cecilia e i suoi primi 5 punti. Per la cronaca anche la squadra maschile si è piazzata al terzo posto, dimostrando un gioco più dinamico ed efficace di squadre come Pegli, Cuneo, Savigliano, Farigliano e Olgiate e fermandosi solo davanti a due squadre fortissime con Pol.Ma.Go. e Luino, capaci di impensierire in campionato anche l’Olimpia Milano.

Lunedì niente riposo per Francesca Vitale e Greta Piccone, atlete Olimpia selezionate dalla Federazione Italiana Pallacanestro per il progetto 'Academy' per un allenamento al palazzetto di Alassio sotto gli occhi del Tecnico della nazionale giovanile Marco Corsolini e dell’ex giocatore Roberto Brunamonti. Un sogno rosa che si avvera, insomma, sia per le ragazze che per l’Olimpia. La società di Arma, Taggia e ormai anche di Sanremo, nata negli anni settanta da un gruppo di ragazze della Parrocchia tabiese, può finalmente parlare di pallacanestro anche al femminile.