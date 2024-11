Calcio: Imperia eliminata dalla Coppa Italia di Serie D, il Vado si impone al 'Ciccione' ai rigori

IMPERIA-VADO 4-5 dcr

IMPERIA: Sylla, Destito, Comiotto, Santanocito, Scarrone, L.De Simone, Di Salvatore, Fatnassi, Gaeta, T.Graziani, Trucchi. A disp. Giavazzi, V.De Simone, Giglio, G.Graziani, Petti, Pisapia, Dani, Miletta, Totaro. All. Buttu.

VADO: Sattanino, Prisco, Ndianefo, Lora, Corsa, Casazza, Zarrouki, Michelucci, Valera, Gagliardi, Pisanu. A disp. Bellocci, Agostino, Cartiere, Ravera, Mele, Sicca, Siri, Corengia, Molinari. All. Cottafava.

ARBITRO: El Amil di Nichelino

Si decide ai rigori il match di Coppa Italia di Serie D tra Imperia e Vado. Un pomeriggio dove entrambe le formazioni hanno schierato tante "seconde linee", un momento per Buttu e Cottafava di testare in una gara ufficiale giocatori che fin qui hanno accumulato meno minutaggio.

Primo tempo con una verve migliore per gli ospiti, nella ripresa invece "ai punti" sono andati meglio i padroni di casa. La gara poi viene decisa dai tiri dal dischetto, con Sattanino che para l'ultimo rigore della serie dei cinque a capitan Comiotto e Casazza, oggi capitano rossoblu, che trasforma il rigore del passaggio del turno.

LA CRONACA DEL MATCH

4' T.Graziani va giù al limite del lato corto dell'area di rigore, proteste nerazzurre ma l'arbitro lascia correre

6' primo tiro in porta pet Zarrouki, facile per Sylla

8' Gagliardi vede Sylla leggermente fuori dai pali e prova a sorprenderlo, ma con poca fortuna

10' Di Salvatore col mancino cerca il palo più lontano ma la sua conclusione è fuori misura

13' cross basso dalla sinistra di T.Graziani, Di Salvatore viene anticipato da un difensore al momento del tiro

16' gran chiusura difensiva di Scarrone su Valera

21' mancino rasoterra di Lora, Sylla respinge

24' Valera si libera bene della marcatura di Scarrone ma la sua conclusione non inquadra lo specchio

26' sinistro velenoso di Gagliardi, Sylla vola e con la complicità della traversa si salva in corner

31' era incredibilmente solo Ndianefo davanti a Sylla che lo ipnotizza negandogli il vantaggio

36' conclusione debole di Gaeta dai trenta metri

37' Sylla smanaccia bene un pericolosissimo traversone basso di Gagliardi

Termina il primo tempo senza recupero

Inizia la ripresa: V.De Simone e Totaro rimpiazzano Trucchi e Destito

48' azione insistita nerazzurra con Fatnassi che nella mischia lascia partire un siluro mancino che scheggia il palo

53' Scambio tra Gagliardi e Lora con quest'ultimo al tiro di controbalzo fuori misura

60' Sylla per i fotografi. Tuffo acrobatico di testa a colpire una palla pericolosa al limite dell'area con vadesi in agguato

63' Agostino per Zarrouki nel Vado. L'Imperia cambia Gaeta con Pisapia

68' Sylla esce di pugno dopo un cross da corner, Valera prova a sorprenderlo ma non inquadra la porta

69' Petti per Di Salvatore

70' Corengia per Gagliardi nel Vado. Azione insistita dell'Imperia con conclusione alta di Pisapia

74' doppio cambio per Cottafava: dentro Mele e Cartiere per Lora e Michelucci

79' giallo a Mele per fallo su V.De Simone. Sulla punizione Petti di testa non inquadra lo specchio

83' giallo a T.Graziani

84' T.Graziani lascia il posto a Miletta

85' Pisapia di tacco da corner prova a emulare un Roberto Mancini dei tempi della Lazio

87'Molinari per Valera nel Vado

90' quattro minuti di recupero

Non succede nulla nel recupero. Si va ai rigori per decidere chi passa il turno

SEQUENZA RIGORI

In porta Sylla da una parte, Sattanino dall'altra

Miletta (IM) GOL

Pisanu (VA) GOL

Totaro (IM) GOL

Corengia (VA) GOL

Pisapia (IM) GOL

Mele (VA) GOL

Fatnassi (IM) GOL

Agostino (VA) GOL

Comiotto (IM) PARATO

Casazza (VA) GOL

Passa il Vado 4-5. Decisiva la parata di Sattanino al rigore di Comiotto e la rete di Casazza