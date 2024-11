Calcio amatoriale: prosegue il campionato di Santo Stefano al Mare, nessuno a punteggio pieno

Dopo la serata di lunedì scorso nessuna squadra è a punteggio pieno nel campionato di calcio a 7 che si sta svolgendo sui campi del ‘Colombera’ di Santo Stefano al Mare.

La capolista Ac Sanremo, pur rimanendo imbattuta, è incappata nel primo pareggio stagionale contro i FF Zurrigo. Il risultato di 1-1 testimonia il grande equilibrio tra le due formazioni. I Ronin hanno così l'occasione di agguantare la capolista il 18 novembre quando verrà recuperata la partita contro il Real La Marmora (che in questo lunedì ha usufruito del bonus per un attacco influenzale che ha colpito buona parte della squadra azzurra).

Chi si avvicina alla vetta è la Satus che, grazie ai gol di Fiuzzi, Virga, Fici e Carletti ha sconfitto la Poggese a cui non è bastata la prestazione maiuscola di Comparato e che sicuramente ha patito l'uscita dal campo del bomber Cuneo. Prima vittoria stagionale per i F.lli Diurno che in una combattutissima gara hanno sconfitto 3-2 gli Herta Vernello. Nella prima gara serale i frontalieri dei Desperados hanno sconfitto 6-4 la Delo Team.

Classifica:

Ac Sanremo 16

Ronin* 13

Satus 13

Us Poggese 7

Ff Zurrigo** 7

Desperados Fc** 6

Delo Team** 6

F.Lli Diurno* 3

Herta Vernello* 1

Real La Marmora* 0

*1 gara in meno, **2 gare un meno