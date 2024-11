Ginnastica artistica: domenica ricca di soddisfazioni per la società Vittoria di Bordighera (foto)

Domenica scorsa, a Genova, si è svolta la 3 prova regionale del campionato silver Fgi livello A e B. La società Vittoria di Bordighera ha partecipato portando in gara ben 17 ginnaste, suddivise in LA3, LA, LB3, LB base e avanzato per anno di nascita dal 2015 al 2008, ottenendo eccellenti risultati.

Ben 9 di loro conquistano il primo posto nelle diverse categorie: Pafumi Emma , Porcu Federica, Tesorini Lucrezia , Guglielmi Matilda, Sismondini Chiara , Sgrò Eleonora, Ioviero Irene e Depousier Alexandra. Secondo posto per Gallo Elisa, Ummarino Zoe , Balestra Beatrice e Bassetti Giada.. Terzo posto per Lanzo Martina e Garreffa M.Benedetta seguite dalle compagne di squadra Taggiasco Carlotta e Barbero Letizia.

"Complimenti davvero ad ognuna delle ragazze che, grazie ai loro piazzamenti, confermano che impegno e determinazione portano buoni risultati".