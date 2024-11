Arti Marziali: ottimi piazzamenti per le atlete dello Judo Club Sakura di Arma di Taggia in nazionale U21

I Campionati Mondiali di Ju Jitsu che si svolgono a Creta sono stati portatori di altri buoni risultati per gli atleti dello Judo Club Sakura Arma di

Taggia che gareggiano nelle fila della Nazionale Italiana. Due atlete della classe U21 che hanno disputato la loro gara nella specialità del Fighting System, Maya Benvenuto (Kg. +70) ed Elisa Antellini (Kg. -63), si sono posizionate rispettivamente al 5° ed al 9° posto nelle loro categorie.

Maya Benvenuto, dopo aver combattuto, negli incontri disputati, anche con la prima e la terza atleta della Ranking mondiale, ha perso la finale per il terzo posto, portando a casa un meritatissimo quinto posto in classifica. Elisa Antellini ha gareggiato in una categoria, quella dei -63 Kg, molto agguerrita e numerosa e, nonostante l'ottimo comportamento tenuto, si è dovuta accontantare di un onorevolissimo nono posto.

Dopo la medaglia d' argento conquistata da Diego Secchi nella classe Master nella prima giornata di gara, anche questi risultati dimostrano la bontà della preparazione degli atleti dello Judo Club Sakura i quali, allenati al meglio dai maestri Andrea Molinari e Manuela Ferrigno, stanno dimostrando di essere ai

vertici delle classifiche dei Campionati mondiali di Ju Jitsu, specialità Fighting System.