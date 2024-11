Al Festival Orientamenti gli incontri con le “Stelle nello Sport” Magnini, Cerruti e Ghiraldini

Tre “dreamers” straordinari. Tre campioni “in campo” e nella vita. Filippo Magnini, Linda Cerruti e Leonardo Ghiraldini saranno protagonisti al Festival Orientamenti dal 13 al 15 novembre ai Magazzini del Cotone, nel Porto Antico di Genova. Incontreranno gli studenti, racconteranno le proprie esperienze, le sfide, i sogni e come li hanno realizzati. Toccheranno tematiche importanti: dal doping alle discriminazioni di genere per arrivare al fair play e al valore del “gruppo”.

Sono aperte le iscrizioni sul portale di Orientamenti con la possibilità per i docenti di riservare i posti per l’intera classe. Anche questa volta sarà sold out per queste brillanti “Stelle nello Sport”.

Filippo Magnini al Festival Orientamenti - Mercoledì 13 novembre – Ore 10:30

Cosa c’è alla base dei successi di un nuotatore? Impegno, mentalità, sacrificio: così si affrontano le sfide europee, mondiali e olimpiche in una disciplina che richiede tantissimo impegno. Filippo Magnini racconterà la sua scalata verso l’eccellenza. Iscrizioni aperte al link https://festival.orientamenti.regione.liguria.it/programma/re-magno-e-la-vittoria-dello-sport-pulito-incontro-con-filippo-magnini

Linda Cerruti al Festival Orientamenti - Venerdì 15 novembre – Ore 10:00

Linda racconterà la storia dell’amore per il nuoto artistico. Venticinque anni ininterrotti, tra le prime gare regionali e la sua terza Olimpiade. Una storia di successo, raggiunto in una disciplina che racchiude numerose abilità: dall’allenamento all’espressività, passando per la sincronia con le compagne. Linda illustrerà le grandi qualità di una disciplina che riassume eleganza e tecnica. Iscrizioni aperte al link https://festival.orientamenti.regione.liguria.it/programma/larte-del-nuovo-contro-le-discriminazioni-di-genere-incontro-con-linda-cerruti

Leonardo Ghiraldini al Festival Orientamenti - Venerdì 15 novembre – Ore 17:00