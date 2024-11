Arma di Taggia, al via i lavori di messa in sicurezza della Darsena: termineranno in primavera (Foto)

Sono iniziati ad Arma di Taggia i tanto attesi lavori di messa in sicurezza del porticciolo della Darsena, un intervento fondamentale per ripristinare l’area danneggiata dalle violente mareggiate degli ultimi anni. L'intervento rappresenta una delle principali operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria previste per quest'anno dal Comune, con l'obiettivo di riqualificare l'area portuale e rispondere alle esigenze di diportisti e pescatori locali

Il sindaco Mario Conio ha annunciato l’avvio dei lavori, che comprendono il dragaggio del fondale per riportare il bacino ai livelli batimetrici ottimali e la successiva sostituzione di tutte le catenarie. Una volta concluso l'intervento, i posti barca saranno riassegnati, migliorando la fruibilità dell’approdo e garantendo la sicurezza delle imbarcazioni.

Il progetto ha un valore complessivo di 220mila euro e si prevede che i lavori dureranno circa quattro mesi, con l’obiettivo di completare tutto in tempo per la prossima stagione estiva. Il sindaco Conio ha sottolineato l’importanza di questi lavori per assicurare l’incolumità delle imbarcazioni e mantenere pienamente operativa la Darsena, offrendo ai cittadini e ai diportisti un porto sicuro e ben attrezzato.