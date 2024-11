Pallavolo: l'hotel Villa Levi vince a Genova Quarto e rimane in scia delle prime della classe in Serie C

Bella affermazione delle ragazze della Hotel Villa Levi che, nella terza giornata del campionato di serie C di pallavolo femminile, si impongono a Genova Quarto sulle locali del Volley Santa Sabina Ligurmar per 3-0 (25-21; 25-17; 25-9). Una prestazione veramente autorevole quella delle dianesi che giunte in palestra appena mezz'ora prima del fischio di inizio dopo 4 ore di odissea in autostrada, hanno dovuto anche fare i conti con una palestra molto più piccole e bassa rispetto al palazzetto di Diano, avversarie molto aggressive ed un pubblico giustamente rumoroso.

C'erano tutte le componenti per far si che l'inizio bruciante delle avversarie (4-0 e 6-2) potesse prendere contorni più ampi, ma le ragazze messe in campo da coach Sini, con le novità di Coppa al posto di Bozzano e Brignoli al posto di Guidi rispetto alla formazione iniziale delle ultime partite, hanno dimostrato di avere i nervi saldi e, dopo aver contenuto l'aggressività avversaria, hanno iniziato una costante rimonta per prendere poi 4 punti di vantaggio da metà set, mantenendoli sino alla fine del parziale. Da quel momento la prestazione è stata solo in crescendo come è evidente dai punteggi di secondo e terzo set.

"Sini ha deciso di cambiare qualcosa - dice il diesse Gavi - ed ha avuto ragione. Non possiamo dire di non avere un allenatore coraggioso, sia nel gioco che nelle scelte. Mi fa molto piacere che chi sinora aveva giocato meno abbia dato questa bellissima risposta sul campo. Benedetta Coppa ha orchestrato benissimo le sue attaccanti, Irene Brignoli è stata la top scorer e 13 punti per un centrale è quasi un record. Altra positività che esce da questa partita è che le due ragazze che abbiamo nel ruolo di opposto, Martina Breviario e Luisa Passino, nelle due partite precedenti, per motivi diversi, un pò sottotono, hanno giocato entrambe una ottima partita. Il libero Tania Patierno è da sempre la nostra sicurezza e stà migliorando nel contenere la sua generosità a favore della tattica di gioco, Giulia Ugo non finisce più di stupirmi ed ormai non so più quali siano i suoi limiti, Alice Piccione, che teoricamente è una delle esordienti in categoria, si prende responsabilità da veterana, sia in ricezione che in attacco. Per finire con le belle notizie, riusciamo a vincere bene anche quando quella che è indubbiamente la nostra migliore giocatrice, Benedetta Giordano, non è nella sua giornata migliore. Però il nostro capitano è stata comunque indispensabile per il suo carisma e per la pazienza con cui si è impegnata a fare qualcosa di più in difesa per compensare al minor apporto in attacco, pur facendo 10 punti che sono il suo minimo sindacale. Complimenti anche ad Alice Brutti che ha sostituito la Giordano nel finale del terzo set ed a Bozzano, Guidi e Borelli, che oggi non sono entrate ma hanno sempre sostenuto le compagne, pronte ad essere utili in campo. Direi che lo splendido lavoro del nostro allenatore è proprio quello di dimostrare con i fatti che lui considera le giocatrici tutte come titolari e che tutte possono essere utilizzate in qualsiasi momento di ogni partita secondo la necessità tattica."

Passato bene questo turno piuttosto ostico, mantenendo inalterato il distacco minimo dal Riviera Volley Sanremo capolista e dalla coppia seconda in classifica composta da Normac e Cogoleto, il prossimo turno potrebbe essere favorevole alla Villa Levi che ospiterà l'Albisola a Diano mentre a Genova ci sarà lo scontro tra Normac e Cogoleto.