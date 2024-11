Mixed Martial Arts (MMA): il ponentino Giacomo Michelis vittorioso alla 'Cage Warriors' di Roma

Trionfo dell'imperiese Giacomo Michelis alla ‘Cage Warriors’ di Roma, che si impone per decisione un'anime al termine delle tre riprese da 5 minuti nelle MMA (mixed martial arts) con una prestazione incredibile contro il finlandese Olli Santalahti.

Dura prova per Michelis contrapposto ad un forte atleta finlandese con un record di 14 vittorie. Queste le parole del fighter in forza al Kombat Team di Alassio seguito all'angolo da Alessandro De Blasi, Simone Ruiu e dal maestro Davide Berardi del Daruma BJJ Sanremo che segue Giacomo per la parte lottatoria: “Veni , Vidi Vici! Un altro tassello, un altro passo avanti e un altro motivo di crescita. Ne esco vincitore da una grande battaglia , 3 round molto duri con un avversario ostico e molto esperto. Ho dimostrato di essere un fighter più completo e attento e la mia determinazione mi sprona a voler dare sempre il massimo".

Ancora una volta la collaborazione tra Kombat team di Alassio per la fase di stricking grazie ai coach De Blasi e Ruiu e Daruma Brazilian jiu jitsu del maestro Berardi per la fase lottatoria ha dato i suoi frutti riuscendo ad impostare un game plane di tutto rispetto, fiaccando il fighter Finlandese ed esplodendo nel terzo round ottenendo la vittoria.

Con questa grande prestazione contro un atleta di grande caratura, terzo successo di seguito nella promotion, Michelis si candida per essere uno dei fighter in lizza per il titolo, e noi siamo pronti fin da domani a tornare in palestra per continuare a lavorare e farci trovare pronti per questa grande occasione. Kombat Team, Daruma BJJ e Aurora Mma insieme verso un unico obiettivo: portare Giacomo alla cintura di Cage Warriors.