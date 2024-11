XRP continua a stagnare mentre gli investitori si spostano su Pepe Unchained (PEPU) arrivato a 24,5 milioni di dollari in prevendita

Le partecipazioni di XRP di Ripple in deposito di garanzia hanno attirato l’attenzione poiché gli investitori sono in febbrile attesa di informazioni sulla causa tra SEC e Ripple. Alla fine del terzo trimestre 2024, la quantità totale di XRP soggetta a deposito di garanzia era di 38.900 miliardi, in calo rispetto ai 39.500 miliardi della fine del secondo trimestre del 2024.

Il meccanismo di deposito di garanzia (dall’inglese escrow), rilascia un miliardo di XRP al mese su un periodo di 55 mesi. Allo stato attuale la durata prevista è ancora di 41 mesi. La causa SEC contro Ripple resta quindi un fattore cruciale per l’andamento del prezzo della criptovaluta.

Mentre XRP fa ancora parlare di sé, dunque, gli investitori cercano alternative più redditizie per i propri investimenti e una di queste potrebbe essere proprio la nuova meme coin PEPU, del progetto Pepe Unchained che ha raccolto oltre 24,5 milioni di dollari in finanziamenti, segnando nuovi record nel segmento.

SEC contro Ripple: un breve riassunto

Nel luglio del 2023 XRP è salito fino a 0,9327$, in risposta alla sentenza sulle vendite programmatiche di XRP che ha permesso alle borse USA di ripristinare il token dopo il delisting a seguito della causa intentata dalla SEC. Tuttavia, la minaccia di appello ha trascinato la criptovaluta sotto la soglia critica di 0,50% ad agosto 2023.

In un tira e molla che continua da allora, lo scorso ottobre la SEC ha presentato il Notice of Appeal, contestando le sentenze espresse nel caso Ripple. XRP è sceso a 0,60$, dove è rimasto dall’udienza dello scorso 2 ottobre.

La sentenza sulle vendite programmatiche di XRP resta un punto focale della SEC. Se l’annullamento della sentenza del giudice Torres dovesse andare in porto, le borse statunitensi delisterebbero XRP per la seconda volta, eliminando qualsiasi possibilità di un mercato ETF spot per XRP negli Stati Uniti.

XRP è ancora in calo, con un valore pari a -2,12% negli ultimi 7 giorni e un prezzo che si aggira intorno ai 0,50$. Un momento delicato per questa criptovaluta e che sicuramente ha messo un freno anche agli investitori più entusiasti che dopo la sentenza del giudice Torres avevano intravisto possibilità di crescita per il token.

PEPU potrebbe essere l’alternativa

La situazione di XRP è ben lungi dall’essere risolta e quindi investimenti in questa criptovaluta potrebbero avere risvolti negativi qualora la causa intentata dalla SEC dovesse portare a un altro delisting. Gli investitori, quindi, stanno valutando altri token su cui puntare, su tutti spicca senza dubbio Pepe Unchained, che supera un altro record, andando oltre i 24,5 milioni di dollari in prevendita.

Uno dei motivi principali dell’entusiasmo attorno a Pepe Unchained sono riscontrabili nei piani a lungo termine del progetto. Questi includono la creazione di una blockchain Layer-2 appositamente per le meme coin, chiamata Pepe Chain. Tale ecosistema sarà interamente focalizzato sul rendere le transazioni più semplici per i trader, promettendo di offrire velocità 100 volte superiori a quelle di Ethereum e commissioni gas che non eroderanno i profitti di trading. Ma il team non si ferma qui, sta anche costruendo funzionalità di bridging, un proprio DEX e persino un block explorer.

Questo livello di utilità ha suscitato un forte interesse sui social, specialmente sulla pagina ufficiale X e il canale Telegram dove si sono radunati i follower che hanno alta fiducia nel progetto. Pepe Unchained include anche un protocollo di staking. Questa soluzione offre rendimenti superiori al 90%, un APY vantaggioso per i detentori di PEPU che ha già visto più di 1,6 miliardi di token bloccati. Una chiara dimostrazione di fiducia da parte degli investitori, nonostante le difficoltà del mercato.

Inoltre, con la prevendita vicina a un altro traguardo importante, quello dei 25 milioni di dollari, gli investitori sembrano puntare molto sulle prospettive di successo di questo progetto Layer-2. Il costo di PEPU è di 0,01219$, ma non bisogna tergiversare poiché questo prezzo non resterà così vantaggioso per molto tempo e continuerà ad aumentare fino al termine della prevendita.

Vai alla presale di Pepe Unchained