Sanremo: 500mila euro in meno dell'anno scorso per il Casinò di Sanremo, mentre il trend annuale sale a 42,5 milioni

Perde 500mila euro di incassi, nel mese di ottobre rispetto allo stesso del 2023 ma chiude a 42,4 milioni di euro (in calo di 2 milioni rispetto all’anno scorso) il resoconto dei primi dieci mesi dell’anno. Stiamo parlando del Casinò di Sanremo che, come ogni inizio del mese traccia il bilancio. Sono stati incassati 3,68 milioni, di cui 2,9 milioni totalizzati nelle sale dei giochi elettromeccanici

Sempre ricco il montepremi delle vincite che ha erogato Jackpot (del valore superiore a 5.000) per complessivi 1,05 milioni.

Mentre nella Poker Room è iniziato il ‘World Series Poker’ che si concluderà l’undici novembre con il Final Table, stanno arrivando a Sanremo migliaia di pokeristi provenienti da tutta Europa, soprattutto dalla vicina Francia, appassionati players che apprezzano la logistica, la precisa organizzazione e le diversificate offerte d’intrattenimento che il Casinò sa assicurare.

“Stiamo per concludere in maniera positiva il bilancio dell’attività annuale della nostra Poker Room. I tornei organizzati – ha detto il Presidente e Amministratore Delegato Gian Carlo Ghinamo - hanno riscontrato importanti adesioni cementando il brand aziendale anche in questo segmento determinante delle nostre attività fra loro sempre interconnesse. Salutiamo i tanti pokeristi, che spesso apprezzano tutte le nostre offerte di svago, con l’augurio di trascorrere giornate emozionanti nelle nostre sale e nei diversi tornei scelti per l’agonismo che trasmettono permettendo di dimostrare la propria professionalità sino all’importante Final Table”.

“Ospiteremo molti dei nostri migliori clienti – termina Ghinamo - in questo importante ponte dei Santi, augurando loro di centrare, come sta accadendo molto frequentemente, uno dei numerosi ed interessanti jackpot messi in palio nelle nostre sale. Abbiamo dedicato a loro uno spettacolo riservato al ristorante Biribissi: la cena con Show Cooking di Benedetta Parodi e Fabio Caressa, domani 2 novembre. Per turisti e residenti i due volti noti del giornalismo saranno nel teatro dell’Opera alle ore 18.00 sempre domani per parlare della loro vita e della loro famiglia presentando il loro libro. Un duplice appuntamento che vede il nostro Casinò, sempre attento verso la sua clientela, al centro degli eventi mondani e culturali della città”.

Dall’inizio dell’anno la Casa da Gioco ha realizzato introiti di gioco per 42,4 milioni di euro. (-4,5% rispetto allo stesso periodo del 2023). Le slot hanno complessivamente realizzato in 10 mesi 32,3 milioni mentre i giochi tradizionali si attestano a 10 milioni. Tra i più richiesti la Fair Roulette che ha totalizzato introiti 2,9 milioni con un surplus percentuale del 25% rispetto allo stesso periodo del 2023. In termini di presenze nelle sale in dieci mesi sono stati registrati 177.000 visitatori.

La Poker Room ha ottenuto 2,75 milioni (+5% rispetto al 2023) suddivisi tra tornei, che hanno introitato un 1,2 milioni di euro, Cash Game e Ultimate Poker. Nel mese di Ottobre l’incasso mensile ha registrato.