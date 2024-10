Bella vittoria della Grafiche Amadeo femminile nel campionato di Serie C. Ottima prestazione per le ragazze di Guadagnoli e Ravoncoli che si impongono in casa contro il volley Albaro per 3-0.

La squadra, trascinata da un ottima Matilde Guadagnoli, non ha mai rischiato e si è imposta con i parziali di 25-16. 25-18 e 25-22. La formazione ponentina è prima in classifica con 6 punti.