Da giovedì 7 novembre apre la biglietteria della stagione '24-'25 di 'Fughe di teatro... e di umorismo' di Bordighera

Apre giovedì 7 novembre la biglietteria della stagione teatrale 2024-2025 “Fughe di teatro... e di Umorismo a Bordighera”, firmata dalla direzione artistica di Claudia Claudiano e Nidodiragno Produzioni/CMC e realizzata grazie al sostegno del Comune di Bordighera.

Ogni giovedì dalle 15.30 alle 17.30 nei locali dello IAT di Bordighera (Via Vittorio Emanuele II, n. 172; tel. 0184 262882) sarà possibile acquistare gli abbonamenti e i biglietti della stagione del Teatro Golzi di Palazzo del Parco. Si affianca, così, al canale delle prevendite online di Liveticket (www.liveticket.it/fughediteatro), attivo dal 12 ottobre scorso, anche la possibilità di acquisire gli ingressi fisicamente al botteghino. La formula dell'abbonamento proposta dalla direzione artistica prevede l'accesso ai cinque spettacoli della stagione pagando il prezzo di quattro (80 euro per cinque spettacoli, al posto dei 100 euro della somma dei biglietti interi). Termine ultimo per acquistare gli abbonamenti sarà domenica 8 dicembre, data dello spettacolo “Oliva Denaro”, protagonista Ambra Angiolini, primo titolo della stagione.

Il cartellone:

8 dicembre 2024 “Oliva Denaro”, con Ambra Angiolini

5 gennaio 2025 “Come sei bella stasera”, con Gaia De Laurentiis e Max Pisu

26 gennaio 2025 “L'Avaro” di Molière, con Ugo Dighero

2 febbraio 2025 “Leonardo e Michelangelo”, con Roberto Mercadini

16 febbraio 2025 “L'inferiorità mentale della donna”, con Veronica Pivetti

Un programma fitto e diversificato con autentici protagonisti della scena teatrale in un succedersi di storie, messaggi, ambientazioni ricche di sfumature e suggestioni.

Biglietteria online (dal 12 ottobre): su Liveticket (www.liveticket.it/fughediteatro)

Botteghino dal 7 novembre 2024 al 13 febbraio 2025: ogni giovedì ore 15.30 / 17.30 allo IAT – Ufficio Informazioni Turistiche di Bordighera (Via Vittorio Emanuele II, n. 172; tel. 0184 262882)

Nei giorni di spettacolo a Teatro Giancarlo Golzi: dalle 16 (per gli spettacoli con inizio 18) dalle 18 (per gli spettacoli con inizio 21)

Prezzi biglietti: intero: euro 20, abbonamento 5 spettacoli: euro 80

Per i biglietti e gli abbonamenti acquistabili in prevendita online sul sito Liveticket sarà possibile utilizzare il Bonus Cultura (“Carta della cultura giovani” e “Carta del merito”), entro i termini stabiliti dalla legge. Per informazioni tel. 0184.544633 - fughediteatro@nidodiragno.it (lunedì/venerdì ore 09.00/13.00 e 15.00/18.00, eccetto festivi) – Facebook Fughe di teatro e di umorismo Bordighera.