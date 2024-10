Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da mercoledì 30 ottobre a domenica 3 novembre in Riviera e Côte d'Azur

MERCOLEDI’ 30 OTTOBRE



SANREMO



10.00-21.30. ‘La scatola del cinema’: mostra di film, produzioni e macchinari’. Sala Incontri del teatro Ariston (da lunedì a sabato h 10/12-17/21.30, domenica h 17/21.30)



16.30. Per i ‘Martedì Letterari’ (eccezionalmente di mercoledì), nell’ambito del centenario del Surrealismo la dottoressa Federica Flore relaziona su ‘La scultura e le sue innovazioni. I canoni stilistici del sogno’. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero



16.45. Per ‘Halloween 2024, ‘Storie appese a un filo’: spettacolo di marionette dove le proporzioni vengono stravolte e anche gli adulti tornano bambini. Marionette, pirati, poeti, ballerini e giocolieri prenderanno vita appesi ai fili della fantasia. Merenda offerta dalla fumaglia Culantina. Campo sportivo di Coldirodi

IMPERIA



10.00 & 11.00. ‘La musica come linguaggio universale’: laboratorio di musica gratuito organizzato da Anffas Imperia per favorire l’integrazione di persone con disabilità e di origine migratoria, insieme ad altre persone con disabilità, attraverso la musica (due gruppi). Anffas Onlus in Via Porta Nuova 1, a Porto Maurizio (ogni mercoledì mattina), info 393 9627514

12.00. Imperia Grand Prix 2024, oltre trenta Dragoni in scena nelle acque davanti ad Imperia per assegnare titolo italiano e incoronare il vincitore del circuito. Fino al 2 novembre (più info)

17.00. Incontro informativo con i volontari del centro locale Intercultura di Sanremo per avere tutte le informazioni sulle borse di studio per studiare all’estero nel 2025-26 rivolto agli studenti delle scuole superiori. Sala del Santuario di San Giuseppe Piazza Mons. Marello 4 a Porto Maurizio

VENTIMIGLIA

9.00-17.00. In occasione della XX edizione Giornata del Contemporaneo AMACI, mostra ‘Identità / Alterità’ dell'artista Claudio Marciano. Sala Emilio Azaretti del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ al Forte dell’Annunziata, fino al 16 novembre (h 9/12.30-15/17, prima e terza domenica del mese h 10/13, chiuso lunedì)

BORDIGHERA

10.00-19.00. Mostra ‘Bordighera En Plein Air’, ideata per illustrare le azioni che, mettendo in luce il legame tra la città delle palme e Claude Monet, segnano la partenza di un percorso che proseguirà negli anni. Ex Chiesa Anglicana, fino al 3 novembre (h 10/12-16/19)

DIANO MARINA

16.00-19.00. ‘Il Favoloso mondo di Laveri’: mostra dell’artista savonese Giorgio Laveri con riproduzione in scala ingrandita di piccoli e medi oggetti a cui solitamente non si presta nessuna attenzione, ma che nel tempo sono state delle piccole grandi invenzioni che, in alcuni casi, hanno migliorato l’esistenza. Sala ‘R. Falchi’ al Palazzo del Parco, fino al 3 novembre (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento)



ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO

11.00-23.00. ‘Monaco Funfair’: luna park con decine di operatori e venditori ambulanti (78 in tutto) per un festival di intrattenimento, con i tradizionali giochi del luna park, attività, giostre, autoscontro, stand gastronomici e molto altro. Port Hercule, fino al 19 novembre

13.00-19.00. Mostra ‘Des ateliers aux ateliers’: un viaggio unico nella storia dell'arte del XX secolo, attraverso più di 150 fotografie di Michel Sima che crea un ponte tra il mondo dell'arte moderna e la vita contemporanea. Sala delle Esposizioni in Quai Antoine I (dal martedì alla domenica fino al 24 novembre)



14.30-16.30. ‘Divertenti attività di Halloween’: laboratori di pittura rupestre preistorica, una caccia alle caramelle spettrali, terrificanti creazioni in argilla e intriganti scavi archeologici. Evento rivolto ai più piccoli. Musée d'Anthropologie Préhistorique



20.00. ‘La rondine’: spettacolo in forma di concerto diretto da Giacomo Sagripanti. Maestro del coro: Stefano Visconti. Opera in tre atti. Musica di Giacomo Puccini (1858-1924). Libretto di Giuseppe Adami basato su un testo tedesco di Alfred Willner e Heinz Reichert. Opéra Garnier Monte-Carlo Opéra di Monte-Carlo (più info)



20.00. ‘Coupures’ di Paul-Eloi Forget e Samuel Valensi: spettacolo teatrale con June Assal, Michel Derville, Paul-Eloi Forget in alternanza con Brice Borg, Valérie Moinet, Samuel Valensi e Lison Favard in alternanza con Emelyne Chirol. Théâtre Princesse Grace (più info)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



GIOVEDI’ 31 OTTOBRE



SANREMO

10.00-21.30. ‘La scatola del cinema’: mostra di film, produzioni e macchinari’. Sala Incontri del teatro Ariston (da lunedì a sabato h 10/12-17/21.30, domenica h 17/21.30)

10.00-18.00. Mostra collettiva Quasi come scrivere fiori - astrazione in Liguria dagli anni '50 agli anni '70 (h 10/13-15/18). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 1 dicembre (più info)

11.00. Santa Messa officiata dal vescovo monsignor Antonio Suetta per ricordare i militari del Comando Compagnia Guardia di Finanza d’Italia deceduti che hanno prestato servizio nella circoscrizione della Compagnia di Sanremo. Chiesa San Rocco di Sanremo (zona Foce)

11.00 & 15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



15.30 & 16.30. Per ‘Ottobre Rosa’, pomeriggio di ginnastica dolce, a cura dei fisioterapisti di ASL1 per migliorare l’elasticità articolare, favorire il rinforzo muscolare e prevenire le patologie correlate alla vita sedentaria. Sala del Melograno al Palafiori Sanremo, Via Marsaglia 70 (evento gratuito rivolto alle donne over 50), adesioni allo 0184 536 544



16.00-20.00. Terza edizione di ‘Halloween in giro per la Pigna’: i bimbi potranno seguire un percorso nel centro storico che verrà allestito ad hoc, con una mappa che indica i luoghi dove i piccoli protagonisti potranno fare ‘dolcetto o scherzetto?’ + laboratori creativi nei vari atelier della Pigna. Punto di partenza in Piazza Cassini con una zona adibita a parcheggio per i passeggini e postazioni di truccabimbi. Tutte le vie del percorso ricreeranno un’atmosfera immersiva perfetta per Halloween



16.45. Per ‘Halloween 2024, ‘Storie appese a un filo’: spettacolo di marionette dove le proporzioni vengono stravolte e anche gli adulti tornano bambini. Marionette, pirati, poeti, ballerini e giocolieri prenderanno vita appesi ai fili della fantasia. Piazza della Libertà a Poggio



18.15. Santa Messa in suffragio dei Defunti della Famija Sanremasca e di tutta la Città di Sanremo. Basilica Concattedrale Di San Siro



IMPERIA



12.00. Imperia Grand Prix 2024, oltre trenta Dragoni in scena nelle acque davanti ad Imperia per assegnare titolo italiano e incoronare il vincitore del circuito. Fino al 2 novembre (più info)

VENTIMIGLIA

9.00-17.00. In occasione della XX edizione Giornata del Contemporaneo AMACI, mostra ‘Identità / Alterità’ dell'artista Claudio Marciano. Sala Emilio Azaretti del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ al Forte dell’Annunziata, fino al 16 novembre (h 9/12.30-15/17, prima e terza domenica del mese h 10/13, chiuso lunedì)



16.30. Per Halloween 2024, ‘Dolcetto e Scherzetto in Bici’: l'associazione FIAB Riviera dei Fiori organizza un giro in bici in maschera a ritmo di musica, durante il quale andrà in scena uno scherzetto insolito, volto a promuovere l'educazione stradale. Evento gratuito e aperto a tutti (possibilità di partecipare con qualsiasi tipologia di bicicletta: da città, mtb, da corsa e bici cargo). Ritrovo in via Ruffini, info 334 2485043

BORDIGHERA



10.00-19.00. Mostra ‘Bordighera En Plein Air’, ideata per illustrare le azioni che, mettendo in luce il legame tra la città delle palme e Claude Monet, segnano la partenza di un percorso che proseguirà negli anni. Ex Chiesa Anglicana, fino al 3 novembre (h 10/12-16/19)

16.30-19.30. Per Halloween, ‘Dolcetto o Scherzetto?’ parata di maschere itineranti + sfilata dedicata ai bambini + dj set con colonna sonora per giocare tutti insieme + baby horror dance creata per l’occasione per i più piccoli. Corso Italia, info 0184 262882



OSPEDALETTI



16.30. ‘Ospedalloween 2024’: ‘Dolcetto e Scherzetto?’ e munù a tema nei locali aderenti + merenda in piazza Sant’Erasmo con ‘U Descu Spiarete’ + allestimenti mostruosi per le vie del paese + animazione itinerante e caramelle per tutti + dalle 18.30 sulla pista ciclabile Dj Set con Dj Tex

DIANO MARINA

16.00-19.00. ‘Il Favoloso mondo di Laveri’: mostra dell’artista savonese Giorgio Laveri con riproduzione in scala ingrandita di piccoli e medi oggetti a cui solitamente non si presta nessuna attenzione, ma che nel tempo sono state delle piccole grandi invenzioni che, in alcuni casi, hanno migliorato l’esistenza. Sala ‘R. Falchi’ al Palazzo del Parco, fino al 3 novembre (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento)



ENTROTERRA



DIANO CASTELLO



18.00. Esposizione di bancarelle e Street food lungo il centro storico + spettacoli e concerti dalle ore 19.00



MONTEGROSSO PIAN LATTE

19.00. Halloween a Montegrosso: il borgo si trasforma per una sera in un luogo misterioso e incantato, dove i bambini potranno andare di casa in casa alla ricerca di dolcetti

POMPEIANA



19.30. Per Halloween 2024, percorso vicoli con animazioni horror con partenza da piazza Santa Maria (h 19/23) con intrattenimento a cura di Mago Alex + dalle 19.30, nell’area manifestazioni Stand Gastronomici + divertimento assicurato con Dj Coach dalle ore 21. La festa si svolge all’aperto e con abiti a tema (dalle 18 alle 24 Servizio bus Navetta gratuito con partenza dal Lidl di Riva Ligure

TRIORA

9.00-19.00. Mercatino e bancarelle di Halloween 2024, anche domani



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO

11.00-23.00. ‘Monaco Funfair’: luna park con decine di operatori e venditori ambulanti (78 in tutto) per un festival di intrattenimento, con i tradizionali giochi del luna park, attività, giostre, autoscontro, stand gastronomici e molto altro. Port Hercule, fino al 19 novembre

13.00-19.00. Mostra ‘Des ateliers aux ateliers’: un viaggio unico nella storia dell'arte del XX secolo, attraverso più di 150 fotografie di Michel Sima che crea un ponte tra il mondo dell'arte moderna e la vita contemporanea. Sala delle Esposizioni in Quai Antoine I (dal martedì alla domenica fino al 24 novembre)





VENERDI’ 1 NOVEMBRE

SANREMO



10.00. ‘OY Private Sale’: selezione di imbarcazioni a vela e a motore, demo e second-hand, di prestigiosi brand tra cui Delta Powerboats, Pardo Yachts, Lagoon Catamaran, Azimut, Fairline, e molti altri. Evento a cura di Oceanis Yachts. Pontili E e F di Portosole, anche domani

10.00-18.00. Mostra collettiva Quasi come scrivere fiori - astrazione in Liguria dagli anni '50 agli anni '70 (h 10/13-15/18). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 1 dicembre (più info)



11.00 & 15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.45. Per ‘Halloween 2024, ‘Storie appese a un filo’: spettacolo di marionette dove le proporzioni vengono stravolte e anche gli adulti tornano bambini. Marionette, pirati, poeti, ballerini e giocolieri prenderanno vita appesi ai fili della fantasia. Frazione Bussana

IMPERIA



10.30. In occasione della festa di Tutti i Santi, ‘Un caffè al MACI’: visita dedicata alla collezione di Angelo e Lino Invernizzi, a cui poi seguirà un momento di convivialità in cui verrà offerto un caffè da sorseggiare in questa meravigliosa location affacciata sul mare, tra Porto Maurizio e Oneglia. Villa Faravelli, Museo Arte Contemporanea di Imperia, Viale Matteotti 151, info e prenotazioni https://www.solidarietaelavoro.it/evento/1-11-un-caffe-al-maci/

10.30. ‘Un mostro in museo!’: attività rivolta ai più piccoli con visita immersiva al museo, tra indizi, prove ed indovinelli da superare, permetterà ai bambini di scoprire il museo, attraverso il gioco ed il divertimento, in un percorso avvincente, tra antiche anfore e strumenti nautici. Museo Navale, calata Anselmi, info e prenotazioni https://www.solidarietaelavoro.it/evento/museo-navale-imperia-1-11-un-mostro-in-museo/



12.00. Imperia Grand Prix 2024, oltre trenta Dragoni in scena nelle acque davanti ad Imperia per assegnare titolo italiano e incoronare il vincitore del circuito. Fino al 2 novembre (più info)

15.00.’Storie di mare’: visita adatta a tutti che condurrà i partecipanti alla scoperta della storia della città di Imperia, che si intreccia con quella della navigazione, per raccontare il millenario rapporto tra uomo e mare. Museo Navale, calata Anselmi, info e prenotazioni: https://www.solidarietaelavoro.it/evento/museo-navale-imperia-1-11-storie-di-mare/

15.30. Visita accompagnata centrata sui misteri della villa dal titolo ‘I segreti di Villa Grock’. Villa Grock, via Fanny Roncati, prenotazioni a questo link: 1/11 "I segreti di Villa Grock", visita accompagnata - Solidarietà&Lavoro (disponibile servizio navetta con partenza da Piazza Dante)

17.30-19.00. Sesto incontro del 31° corso di formazione per volontari organizzato dall’A.V.O. (Associazione Volontari Ospedalieri) di Imperia in collaborazione con l’ASL 1 Imperiese (8 incontri il martedì e venerdì fino all’8 novembre). Aula Magna dell’Ospedale, info e pre-iscrizioni 339 8113668

VENTIMIGLIA

9.00-17.00. In occasione della XX edizione Giornata del Contemporaneo AMACI, mostra ‘Identità / Alterità’ dell'artista Claudio Marciano. Sala Emilio Azaretti del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ al Forte dell’Annunziata, fino al 16 novembre (h 9/12.30-15/17, prima e terza domenica del mese h 10/13, chiuso lunedì)



16.00-19.00. Mostra-installazione ‘Combinazione’ con opere ‘site specific’, anche sospese, di Laura Maineri e Silvio Maiano. Spazio barocco di San Francesco in via Garibaldi nella città alta (dal venerdì alla domenica fino all’8 dicembre), info +39 3357100958



BORDIGHERA

9.30-12.00. E-Bike: escursione in strada Bordighera - Apricale - Dolceacqua – Bordighera. A cura di Discover Riviera. Partenza dallo IAT in via Vittorio Emanuele II 172, info +39 393 2477637

10.00-19.00. Mostra ‘Bordighera En Plein Air’, ideata per illustrare le azioni che, mettendo in luce il legame tra la città delle palme e Claude Monet, segnano la partenza di un percorso che proseguirà negli anni. Ex Chiesa Anglicana, fino al 3 novembre (h 10/12-16/19)

DIANO MARINA



11.00. Trofeo Vele d’Autunno - Classe Optimist. Porticciolo cittadino, fino al 3 novembre (più info)



SAN BARTOLOMEO AL MARE

21.00. Stelle e Pianeti sul Mare: dal lungomare si esplorerà il cielo con i telescopi dell’associazione Stellaria per ammirare Saturno, Giove e le stelle dell'autunno. Piazza Torre Santa Maria, partecipazione libera, in caso di mal tempo l'evento sarà annullato. Per info e aggiornamenti WhatsApp +39 348 552 0554

ENTROTERRA

LUCINASCO

9.00-12.00. L’artista svizzero Bertrand Cazenave, famoso per le sue opere con materiali riciclati, realizzerà sulla facciata della sua casa dí Lucinasco (via Cesare Battisti) una singolare opera per lanciare un allarme sull’ inquinamento ambientale. Fino al 3 novembre

TRIORA

9.00-19.00. Mercatino e bancarelle di Halloween 2024, anche domani



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



11.00-23.00. ‘Monaco Funfair’: luna park con decine di operatori e venditori ambulanti (78 in tutto) per un festival di intrattenimento, con i tradizionali giochi del luna park, attività, giostre, autoscontro, stand gastronomici e molto altro. Port Hercule, fino al 19 novembre

13.00-19.00. Mostra ‘Des ateliers aux ateliers’: un viaggio unico nella storia dell'arte del XX secolo, attraverso più di 150 fotografie di Michel Sima che crea un ponte tra il mondo dell'arte moderna e la vita contemporanea. Sala delle Esposizioni in Quai Antoine I (dal martedì alla domenica fino al 24 novembre)



SABATO 2 NOVEMBRE



SANREMO

8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)

8.00. Urban Downhill Sanremo: Accrediti (h 8) + Prove libere (h 9.30/11.30) + Qualifiche (h 13.30) + Partenza prima manche (h 18) + Partenza seconda manche (h 20.30) + dalle 21.30, premiazioni e a seguire Pasta Party. Partenza dalla Madonna della Costa con arrivo in Piazza Muccioli (più info)

10.00. ‘OY Private Sale’: selezione di imbarcazioni a vela e a motore, demo e second-hand, di prestigiosi brand tra cui Delta Powerboats, Pardo Yachts, Lagoon Catamaran, Azimut, Fairline, e molti altri. Evento a cura di Oceanis Yachts. Pontili E e F di Portosole

10.00-18.00. Mostra collettiva Quasi come scrivere fiori - astrazione in Liguria dagli anni '50 agli anni '70 (h 10/13-15/18). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 1 dicembre (più info)

10.00-21.30. ‘La scatola del cinema’: mostra di film, produzioni e macchinari’. Sala Incontri del teatro Ariston (da lunedì a sabato h 10/12-17/21.30, domenica h 17/21.30)

11.00 & 15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.30-23.30. Mostra collettiva Quasi come scrivere fiori - astrazione in Liguria dagli anni '50 agli anni '70. Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 1 dicembre



18.00. Benedetta Parodi e Fabio Caressa presentano il libro ‘Calcio e pepe. Insieme è meglio’ (Sperling & Kupfer). Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero sino ad esaurimento dei posti disponibili



IMPERIA



11.00 & 15.00. Due visite accompagnate centrate sui misteri della villa dal titolo ‘I segreti di Villa Grock’. Villa Grock, via Fanny Roncati, prenotazioni a questo link: 2/11 "Alla Scoperta di Villa Grock", visita accompagnata - Solidarietà&Lavoro (disponibile servizio navetta con partenza da Piazza Dante)



12.00. Imperia Grand Prix 2024, oltre trenta Dragoni in scena nelle acque davanti ad Imperia per assegnare titolo italiano e incoronare il vincitore del circuito (più info)

VENTIMIGLIA

9.00-17.00. In occasione della XX edizione Giornata del Contemporaneo AMACI, mostra ‘Identità / Alterità’ dell'artista Claudio Marciano. Sala Emilio Azaretti del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ al Forte dell’Annunziata, fino al 16 novembre (h 9/12.30-15/17, prima e terza domenica del mese h 10/13, chiuso lunedì)

16.00-19.00. Mostra-installazione ‘Combinazione’ con opere ‘site specific’, anche sospese, di Laura Maineri e Silvio Maiano. Spazio barocco di San Francesco in via Garibaldi nella città alta (dal venerdì alla domenica fino all’8 dicembre), info +39 3357100958



VALLECROSIA



8.30-18.30. ‘AnticArte’: mercatino commerciale di antiquariato e collezionismo. Solettone sud (ogni primo sabato di tutti i mesi)

14.30-16.30. Passeggiata culturale ‘Sulle tracce degli inglesi’ a cura di Simona Gibertini. Partenza dallo IAT in via Vittorio Emanuele II 172, info +39 338 5722833

BORDIGHERA



10.00-19.00. Mostra ‘Bordighera En Plein Air’, ideata per illustrare le azioni che, mettendo in luce il legame tra la città delle palme e Claude Monet, segnano la partenza di un percorso che proseguirà negli anni. Ex Chiesa Anglicana, fino al 3 novembre (h 10/12-16/19)

DIANO MARINA



11.00. Trofeo Vele d’Autunno - Classe Optimist. Porticciolo cittadino, fino al 3 novembre (più info)

16.00-19.00. ‘Il Favoloso mondo di Laveri’: mostra dell’artista savonese Giorgio Laveri con riproduzione in scala ingrandita di piccoli e medi oggetti a cui solitamente non si presta nessuna attenzione, ma che nel tempo sono state delle piccole grandi invenzioni che, in alcuni casi, hanno migliorato l’esistenza. Sala ‘R. Falchi’ al Palazzo del Parco, fino al 3 novembre (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento)

ENTROTERRA

CARPASIO

10.00-18.00. Apertura del museo della lavanda (apertura invernale sabato e domenica h 10/12-15/18)



CASTEL VITTTORIO

18.00. ‘A Cena con le Stelle - Da Saturno alla Galassia di Andromeda: cena dalle ore 18 osservazioni dalle ore 20.00. Serata a oltre 1000 metri di quota sul suggestivo ‘Sentiero delle Stelle’. Agriturismo ‘Il Rifugio’ a Colle Langan, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554 (più info)



DOLCEACQUA



22.00. Ghost Tour Dolceacqua’: itinerario notturno a cura di Storyteller di ‘Autunnonero’ attraverso le strette vie della Téra, il cuore più antico del borgo ligure di Dolceacqua, toccando i luoghi più suggestivi e narrando storie di miti pagani e processi alle streghe, fatti di sangue e racconti di fantasmi in un percorso alla scoperta del lato oscuro di Dolceacqua (22 euro). Partenza davanti al Ponte Vecchio (ogni sabato), info e prenotazioni a questo link



LUCINASCO

9.00-12.00. L’artista svizzero Bertrand Cazenave, famoso per le sue opere con materiali riciclati, realizzerà sulla facciata della sua casa dí Lucinasco (via Cesare Battisti) una singolare opera per lanciare un allarme sull’ inquinamento ambientale. Fino al 3 novembre



TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



11.00-23.00. ‘Monaco Funfair’: luna park con decine di operatori e venditori ambulanti (78 in tutto) per un festival di intrattenimento, con i tradizionali giochi del luna park, attività, giostre, autoscontro, stand gastronomici e molto altro. Port Hercule, fino al 19 novembre

13.00-19.00. Mostra ‘Des ateliers aux ateliers’: un viaggio unico nella storia dell'arte del XX secolo, attraverso più di 150 fotografie di Michel Sima che crea un ponte tra il mondo dell'arte moderna e la vita contemporanea. Sala delle Esposizioni in Quai Antoine I (dal martedì alla domenica fino al 24 novembre)

15.00. ‘Recital di Julia Fischer & Jan Lisiecki’ concerto dell’Orchestra Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo con Julia Fischer, Violino, e Jan Lisiecki, Pianoforte. Brani di Mozart, Beethoven e Schumann. Opéra Garnier Monte-Carlo (più info)

DOMENICA 3 NOVEMBRE



SANREMO



10.00-18.00. Mostra collettiva Quasi come scrivere fiori - astrazione in Liguria dagli anni '50 agli anni '70 (h 10/13-15/18). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 1 dicembre (più info)



14.30-17.30. Seconda edizione di ‘Halloween-Piccoli Brividi’ a cura dell’associazione Talea: ‘Piccola Fiera della paura’ + 3 nuovi spettacoli del Teatrino ‘Mostri di nebbia’+ storie del teatro a manovella dedicate ai fantasmi + l’imbonitore ciarlatano mostrerà alla folla curiosa rarissimi esperti appartenenti a misteriosi mostri del bosco. Frazione San Romolo



15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

17.00-21.30. ‘La scatola del cinema’: mostra di film, produzioni e macchinari’. Sala Incontri del teatro Ariston (da lunedì a sabato h 10/12-17/21.30, domenica h 17/21.30)

17.30-23.30. Mostra collettiva Quasi come scrivere fiori - astrazione in Liguria dagli anni '50 agli anni '70. Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 1 dicembre



21.00. Per la Stagione teatrale 2024- 2025, Silvio Orlando porta in scena ‘La vita davanti a sé’ di Romain Gary. Riduzione e regia di Silvio Orlando e con Daniele Mutino fisarmonica Roberto Napoletano percussioni Pino De Vivo clarinetto/sax Kaw Sissoko kora/djembe. Teatro dell’Opera del Casinò, info info@ilteatrodellalbero.it



IMPERIA

15.00. Simpatica attività pensata per i bambini dai 6 ai 12 anni dal titolo ‘Tra circo e misteri’ con un percorso alla scoperta degli elementi circensi e dei misteri che il suo proprietario ha inserito e raccontato nella sua dimora. Villa Grock, via Fanny Roncati, prenotazioni a questo link: 3/11 Villa Grock "Tra circo e misteri", attività per bambini - Solidarietà&Lavoro

VENTIMIGLIA

10.00-13.00. In occasione della XX edizione Giornata del Contemporaneo AMACI, mostra ‘Identità / Alterità’ dell'artista Claudio Marciano. Sala Emilio Azaretti del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ al Forte dell’Annunziata, fino al 16 novembre (h 9/12.30-15/17, prima e terza domenica del mese h 10/13, chiuso lunedì)



16.00-19.00. Mostra-installazione ‘Combinazione’ con opere ‘site specific’, anche sospese, di Laura Maineri e Silvio Maiano. Spazio barocco di San Francesco in via Garibaldi nella città alta (dal venerdì alla domenica fino all’8 dicembre), info +39 3357100958

BORDIGHERA

8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi

10.00-19.00. Ultimo giorno della mostra ‘Bordighera En Plein Air’, ideata per illustrare le azioni che, mettendo in luce il legame tra la città delle palme e Claude Monet, segnano la partenza di un percorso che proseguirà negli anni. Ex Chiesa Anglicana (h 10/12-16/19)

DIANO MARINA



8.00-20.00. ‘Diano Colleziona’: mostra mercato di collezionismo e piccolo antiquariato in Corso Roma e Piazza Martiri della Libertà



11.00. Trofeo Vele d’Autunno - Classe Optimist. Porticciolo cittadino (più info)

16.00-19.00. ‘Il Favoloso mondo di Laveri’: ultimo giorno della mostra dell’artista savonese Giorgio Laveri con riproduzione in scala ingrandita di piccoli e medi oggetti a cui solitamente non si presta nessuna attenzione, ma che nel tempo sono state delle piccole grandi invenzioni che, in alcuni casi, hanno migliorato l’esistenza. Sala ‘R. Falchi’ al Palazzo del Parco



ENTROTERRA

CARPASIO

10.00-18.00. Apertura del museo della lavanda (apertura invernale sabato e domenica h 10/12-15/18)

CERIANA

9.00-17.00. Mercatino solidale dell’artigianato locale e degli hobbisti in Piazza Marconi (ogni prima domenica del mese)

DOLCEACQUA

10.00. Camminata do Halloween a suon di musica con visita del Borgo e del Castello dei Doria, inclusa una degustazione dei prodotti tipici tra cui il Rossese di Dolceacqua. A cura dell’associazione SportActive. Partenza da Piazza Mauro, info & prenotazione whatsapp +39 349 4688045



LUCINASCO

9.00-12.00. L’artista svizzero Bertrand Cazenave, famoso per le sue opere con materiali riciclati, realizzerà sulla facciata della sua casa dí Lucinasco (via Cesare Battisti) una singolare opera per lanciare un allarme sull’ inquinamento ambientale



TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

11.00-18.00. Art en fête: percorso artistico che mette in luce tutti gli artisti del borgo medievale con laboratori di iniziazione artistica per tutta la famiglia, mostre, visite guidate, musica. Città Alta, prima domenica di ogni mese



MONACO



11.00-23.00. ‘Monaco Funfair’: luna park con decine di operatori e venditori ambulanti (78 in tutto) per un festival di intrattenimento, con i tradizionali giochi del luna park, attività, giostre, autoscontro, stand gastronomici e molto altro. Port Hercule, fino al 19 novembre



13.00-19.00. Mostra ‘Des ateliers aux ateliers’: un viaggio unico nella storia dell'arte del XX secolo, attraverso più di 150 fotografie di Michel Sima che crea un ponte tra il mondo dell'arte moderna e la vita contemporanea. Sala delle Esposizioni in Quai Antoine I (dal martedì alla domenica fino al 24 novembre)

NICE

8.00. Marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes con partenza dalla Promenade des Anglais e arrivo in Boulevard de la Croisette Cannes (più info)





Sanremo News e La Voce di Imperia non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate