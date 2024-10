Delizie da scoprire, sapori da condividere al Salone 'Monte-Carlo Gastronomie'

Dal 29 novembre al 2 dicembre, all’Espace Fontvieille nel Principato di Monaco, i buongustai e gli amanti della buona tavola sono invitati per un delizioso viaggio culinario alla 27ª edizione del Salone « Monte-Carlo Gastronomie », organizzato da Caroli Com del Gruppo Caroli.

Un evento per gli amanti dei prodotti autentici del territorio, un'occasione unica per sperimentare nuove emozioni gastronomiche e preparare le tavole delle Feste Natalizie.

100% produttori e 100% piacere!

Da molti anni ormai, questo goloso Salone costruisce il suo successo non solo sulla qualità dei prodotti esposti, frutto di una rigorosa selezione degli espositori, ma anche sulla diversità e sulla portata dei suoi eventi. Con la stagione delle Feste Natalizie alle porte, i visitatori potranno acquistare un'ampia gamma di prodotti.

In programma: prodotti francesi, italiani ed europei, dimostrazioni, degustazioni e concorsi.

Punti salienti: “Risvegliare le papille gustative, esplorare la creatività culinaria”.

Ogni giorno si terranno numerose dimostrazioni culinarie da parte di chef rinomati e stelle nascenti del mondo culinario, tra cui il talentuoso chef Rodrigo Fernandini, giunto appositamente da New York per far conoscere ai visitatori l'eccellenza della cucina peruviana. Gli chef condivideranno le loro deliziose ricette con gli amanti della cucina per reinventare i loro menu festivi.

6ª edizione del concorso « Maestro Chef » : riservato a 8 cuochi dilettanti. Questo concorso, il primo del suo genere nella regione, è un'opportunità per gli amanti della cucina di sfidare se stessi e scambiare idee con gli chef dei migliori Ristoranti di Monaco.

Organizzato in collaborazione con l'Associazione « Monaco Goût et Saveurs » e sotto la guida di una giuria composta da chef monegaschi e dalla vincitrice dell'edizione 2023, Rahima Habib, il concorso si svolgerà da Venerdì 29 Novembre a Domenica 01 Dicembre (con la finale Domenica dalle 12.00 alle 15.15), con la preparazione di una ricetta diversa ogni giorno, che sarà svelata il giorno stesso.

In occasione della consegna dei premi del concorso « Maestro Chef » e della proclamazione del vincitore, gli studenti del Liceo « Ranieri III di Monaco » offriranno ai visitatori un cocktail di chiusura.

2ª edizione della « Serata del Cuore »

L'evento benefico di quest'anno sarà a favore del « Monaco Collectif Humanitaire », la cui attività consiste nel fornire assistenza nel Principato ai bambini affetti da patologie cardiache ed ortopediche che non possono essere operati nel loro Paese di origine.

L'evento si terrà Venerdì 29 Novembre al Salone. Gli chef saranno a disposizione per cucinare uno o due bocconi a testa a sostegno della causa. Tutti i proventi saranno devoluti al « Monaco Collectif Humanitaire », che opera ormai da oltre 15 anni.

Prezzo: 150 euro / persona info e prenotazioni: https://mch.mc/faire-un-don/

3ª edizione del concorso « Maestro Kids » : 9 chef in erba provenienti dalle scuole del Principato si sfideranno in una gara creativa sul tema dei muffin dolci e salati.

Organizzato in collaborazione con l'Associazione « Monaco Goût et Saveurs », i bambini saranno valutati da una giuria di chef monegaschi (Lunedì 2 dicembre dalle 8.30 alle 11.45).

Durante il Salone si svolgeranno anche altri importanti concorsi.

Concorso Slow Food. I premi « Slow Food Monaco Riviera Costa Azzurra » saranno assegnati agli espositori per la qualità, la produzione, la provenienza e i canali di distribuzione, nonché per l'originalità e l'innovazione dei prodotti presentati.

Monte-Carlo Gastronomie Wine & Spirits Awards . Saranno premiati i migliori espositori di vini, champagne, liquori e distillati sotto l'egida di Dominique MILARDI, presidente dell'Associazione Monegasca dei Sommelier. Degustazione dei vini il Venerdì 29 Novembre dalle 16.30 alle 17.00.

La premiazione di questi due concorsi avrà luogo il Venerdì 29 Novembre dalle 17.00 alle 17.30.

Inoltre, come ogni anno, diverse importanti Associazioni parteciperanno attivamente al Salone : Monaco Goût et Saveurs, Slow Food Monaco Riviera Costa Azzurra, l'Associazione dei Maîtres d'Hotel italiani e francesi, l'Associazione Monegasca dei Sommelier e la Associazione dell'Industria Alberghiera Monegasca.

All’Espace Fontvieille di Monaco, un viaggio gastronomico attende i palati più esigenti che potranno degustare e acquistare una varietà di prodotti rigorosamente selezionati a pochi giorni dalle Feste Natalizie di fine anno. Su una superficie di 2.500 m² , in un ambiente conviviale, più di 100 espositori francesi, italiani ed europei con prodotti e vini di alta qualità tenteranno i visitatori con foies gras, tartufi, caviale, cioccolato, dolci, formaggi, salumi, prodotti biologici delle regioni di Francia e d'Europa, marmellate, champagne, armagnac, vini e liquori delle tenute dei diversi produttori.

E per deliziare i visitatori più golosi, Lunedì 02 dicembre alle 17.30 si terrà un'estrazione a

sorte che darà la possibilità di vincere diversi premi composti con i prodotti degli espositori.

Per la sua 27ª edizione, « Monte-Carlo Gastronomie » sarà ancora una volta un grande momento di golosi piaceri ed una delizia per stuzzicare le papille gustative!

www.montecarlogastronomie.com https://www.facebook.com/MonteCarloGastronomie/ https://www.instagram.com/montecarlogastronomie/

Informazioni ed Orari:

Venerdì 29 e Sabato 30 Novembre: dalle 10.00 alle 21.00

Domenica 01 Dicembre: dalle 10.00 alle 20.00

Lunedì 02 Dicembre: dalle 10.00 alle 18.00

Ingresso : 5 Euro (gratuito per i bambini sotto i 12 anni)

Gratuito dalle 12.00 alle 14.00 Venerdì e Vunedì, e Venerdì e Sabato anche dalle 19.00 alle 21.00