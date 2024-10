Centenario del Surrealismo: secondo incontro con la storica dell’Arte Federica Flore domani al Casinò di Sanremo

Dopo aver effettuato l’introduzione al Movimento e a incentrato l’attenzione sui temi cari alla fotografia, soprattutto al femminile, nella seconda lezione, domani 30 ottobre ore 16.30 nel Teatro del Casinò, la dott.sa Flore si soffermerà su: “La scultura e le sue innovazioni. I canoni stilistici del sogno”. Ingresso libero sino all’esaurimento dei posti disponibili.

Seguiranno: giovedì 7 novembre 16.30 la lezione sulla tematica; “Il cinema di Boñuel. La tragedia e l’assurdo” e mercoledì 20 novembre ore 16.30 “Salvador Dalì. Pittore e performer. Una vita surrealista.”

Il Surrealismo è stato un movimento d’avanguardia letterario e artistico europeo sorto a Parigi negli anni Venti del Novecento e diffuso a livello internazionale fino allo scoppio della seconda guerra mondiale, che ha interessato dalla letteratura alla pittura, scultura e fotografia al teatro e il cinema. Come per altre avanguardie storiche di inizio secolo, le intenzioni del movimento furono introdotte dai letterati, prima ancora che dagli artisti visivi, sulla rivista Littérature fondata da André Breton (Tinchebray, 1896 – Parigi, 1966), Louis Aragon (Parigi, 1897 – 1982) e Philippe Soupault (Chaville, 1897 – Parigi, 1990). Questo gruppo di intellettuali, dopo aver inizialmente aderito al movimento del Dadaismo, e averne sostenuto lo spirito di sovvertimento delle categorie, le tecniche e le modalità di fruizione tradizionali dell’arte, cominciò a interessarsi ai temi dell’irrazionale e dell’inconscio, che andavano diffondendosi in quegli anni grazie alle scoperte del fondatore della psicoanalisi Sigmund Freud. Il primo manifesto del Surrealismo fu pubblicato nel 1924 dallo stesso poeta e critico d’arte Breton, che fino a quel momento aveva fatto parte e condotto i dadaisti in Francia, e dopo il quale molti tra questi si unirono al nuovo movimento.