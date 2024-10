Tailleur da donna elegante e da cerimonia: 5 consigli di stile

Il tailleur da donna, uno dei completi più celebri della moda, ha attraversato epoche e stili. Nato nel 1885 come abito da giorno per la principessa di Galles, è stato trasformato radicalmente da Coco Chanel nel 1917. Con l'uso del jersey e dettagli ispirati al guardaroba maschile, Chanel ha reinventato il tailleur per una donna moderna e indipendente. Da allora, questo capo ha simboleggiato l'equilibrio perfetto tra maschile e femminile, diventando l'emblema del power dressing, perfetto sia per il lavoro sia per le occasioni mondane.

Oggi, i brand che puntano sulla versatilità di questo pezzo iconico sono molti. Il primo che ci viene in mente è Sisley, che fa del tailleur da donna un capo urbano, irriverente e moderno, in un mix accattivante di seduzione, contemporaneità e coolness. Poi c’è Victoria Beckham, con il suo stile impeccabile e i materiali di ottima qualità. E ancora Hugo Boss, Max Mara, Jacquemus. La lista è davvero lunga.

Insomma, tra ispirazioni nostalgiche e mix & match creativi, non c’è che dire: il tailleur torna protagonista, proponendosi come soluzione versatile per look che vanno oltre il formale. Si può scegliere tra gonne o pantaloni, per esempio, indossandolo con disinvoltura anche nel tempo libero, per uno stile easy-chic che non conosce età. Ma le soluzioni migliori sono cinque secondo noi. Siete pronte? È tempo di trovare il vostro tailleur perfetto!

1. Tailleur da donna per cerimonia

Ha dominato le passerelle più prestigiose e non ha esitato a fare la sua apparizione sui red carpet di tutto il mondo. Perché, dunque, non scegliere un tailleur anche per le occasioni speciali? Basta optare per tessuti e linee sofisticate, per un look chic e raffinato. Un’idea? Scegliete tra le diverse tipologie di tailleur da cerimonia particolari uno con una fantasia easy, magari a righe, con pantaloni a gamba larga e un blazer coordinato. Il tocco finale? Una borsa a tracolla o una pochette nera, da abbinare a tacchi dello stesso colore, per un risultato moderno e ricercato.

2. Tailleur da donna elegante

Per le occasioni che esigono un look formale e sofisticato, i tailleur da donna eleganti si rivelano sempre una scelta di grande classe. Le sue linee pulite e il fascino intramontabile ne fanno un capo essenziale nel guardaroba, pronto a valorizzare la figura nei momenti più importanti. Il blu rimane una tonalità infallibile per un'eleganza discreta ma raffinata. Scegliete dei pantaloni a palazzo a vita alta abbinati a un blazer corto, che sfiori leggermente la linea del busto. Per completare il look, optate per delle décolleté bianche e una borsa che richiami i toni del completo.

3. Tailleur per l’ufficio

Il tailleur da donna è da sempre il protagonista indiscusso delle situazioni formali, perfetto per l'ufficio grazie alla sua eleganza senza tempo. Solitamente abbinato a una camicia bianca e un paio di décolleté minimal, oggi viene reinterpretato in chiave più rilassata e maschile, per look che uniscono stile e comfort. Se volete uscire dai classici schemi del nero e del blu, provate un tailleur grigio dall'inconfondibile fascino. Optate per pantaloni a sigaretta e un blazer dalla linea sartoriale, ma morbida, e completate l'outfit con una camicia o blusa in seta o georgette, nei toni delicati pastello. Un tocco romantico per un look sofisticato e moderno.

4. Tailleur da donna per il tempo libero

Se state cercando un look che sia raffinato ma anche sobrio da sfoggiare durante il giorno, il tailleur femminile è sicuramente la scelta giusta. Perfetto per un pranzo con i colleghi o un aperitivo elegante, questo capo non delude mai. Abbandonate le tonalità scure e puntate su colori più chiari e vivaci. Un esempio di stile? Optate per un blazer e un pantalone in bianco e completate il tutto con stivaletti bianchi e una t-shirt coordinata. Ed ecco un outfit ideale per affrontare con stile gli impegni quotidiani!

5. Tailleur eleganti per ragazze

Sembra una combinazione inaspettata: un classico completo giacca e pantalone da donna e il look fresco e disinvolto di una it-girl. Tuttavia, in un'epoca in cui le regole della moda vengono costantemente sovvertite, il contrasto tra stili opposti diventa un vero e proprio trend. La chiave per distinguersi è saper reinterpretare capi tradizionali con un tocco di personalità e un pizzico di ironia. Non si tratta più solo di fondere maschile e femminile, ma di mescolare elementi diversi: l’eleganza del tailleur femminili con accessori audaci, stampe originali e tessuti ricchi. Optate per un tailleur colorato e dal taglio slim, magari ottanio, perfetto per ogni stagione. Abbinato a scarpe basse stringate o sneakers bianche e una t-shirt semplice, con questo tailleur da donna otterrete un look impeccabile e contemporaneo