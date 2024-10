Comparazione dei mutui online: 5 consigli da seguire

Quando arriva il momento di accendere un mutuo, saper raccogliere e analizzare le informazioni in modo corretto può aiutare a fare la scelta giusta. Che si tratti dell’acquisto della prima o della seconda casa, oppure che si abbia bisogno di un finanziamento per la ristrutturazione, grazie alla comparazione di mutui online si può avere un quadro completo delle migliori offerte del momento.

Con Segugio Mutui il confronto è rapido e gratuito e si possono analizzare pro e contro delle offerte di più istituti di credito partner. A questo proposito, abbiamo raccolto 5 consigli su quali aspetti prendere maggiormente in considerazione.

1. Fare attenzione al TAEG

Il tasso di interesse è certamente tra gli elementi a cui prestare più attenzione. Oltre a considerare il TAN, il tasso richiesto dalla banca per la concessione del prestito, bisogna tener conto anche del TAEG, il tasso annuo effettivo globale. Questo tasso sintetizza tutti i costi legati al finanziamento e, in linea di massima, sono da preferire i mutui che hanno i TAEG più bassi.

2. Considerare il livello dello spread

Il tasso di interesse (TAN) applicato dalla banca si ottiene in genere sommando il valore di un tasso interbancario di riferimento e una maggiorazione decisa dall’istituto di credito. Per i mutui a tasso fisso si considera il tasso Eurirs, mentre per i mutui a tasso variabile si prende in considerazione l’Euribor. Il livello dello spread è definito arbitrariamente dalla banca e rappresenta la sua remunerazione. Confrontando i mutui online si può verificare quali sono le offerte che hanno i costi più bassi e quindi le rate più convenienti.

3. Analizzare i diversi tipi di tassi di interesse

Fare la scelta giusta in merito al tipo di tasso di interesse da applicare al prestito è la sfida più grande per chi sta per accendere un mutuo. Anche se la maggior parte della clientela delle banche opta per il tasso fisso, ci sono varie opzioni da valutare. I finanziamenti a tasso variabile hanno dalla loro il vantaggio di offrire rate che seguono l’andamento dei tassi di mercato.

In un momento di discesa dei tassi, come quello attuale, il tasso variabile può essere un’opzione conveniente. Ci sono poi le soluzioni che si trovano a metà strada tra i mutui a tasso fisso e quelli a tasso variabile, come i tassi variabili con cap, che impediscono al tasso di interesse di salire oltre una certa soglia, oppure i tassi misti, che permettono di scegliere periodicamente se applicare il tasso fisso o quello variabile.

4. Valutare le condizioni di rimborso dei mutui

Il mutuo prevede il rimborso periodico delle rate, composte da una quota capitale e da una quota di interessi. Solitamente le banche prevedono il pagamento di rate mensili, di importo costante e addebitate tutte lo stesso giorno. Alcuni istituti di credito, però, offrono delle soluzioni di rimborso flessibili, che per alcune persone possono rivelarsi molto utili. Sapere di poter saltare una o più rate senza conseguenze, ad esempio, è utile se si temono futuri problemi di liquidità. Anche avere la possibilità di cambiare il giorno di addebito delle rate può essere utile in molti casi per evitare problemi con il rimborso. Grazie al confronto di più mutui si può verificare quali sono le condizioni stabilite dalle banche e valutare se si preferisce un’offerta con delle opzioni che rendono flessibile il pagamento delle rate.

5. Capire come funziona l’estinzione anticipata

In alcuni casi, se si ha della liquidità disponibile, può essere conveniente rimborsare in anticipo il debito, optando per l’estinzione anticipata del mutuo. Il pagamento può essere totale o parziale e le banche stabiliscono delle precise regole da seguire. In particolare, molti istituti di credito richiedono il pagamento di un indennizzo che è arriva fino all’1% del debito residuo. Alcune banche, però, permettono di estinguere anticipatamente il prestito in modo gratuito, senza costi per la clientela. Questo parametro è un ulteriore aspetto su cui concentrarsi quando si mettono a confronto più mutui online e per identificare l’offerta migliore per le proprie necessità.