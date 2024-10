Diego Secchi, atleta del Judo club Sakura Arma di Taggia, vince la medaglia d' argento nei campionati del mondo di Ju Jitsu

In questi giorni si stanno svolgendo a Heraklion - Creta (GR) , i Campionati del Mondo di Ju Jitsu JJIF: la prima volta in assoluto per la FIJLKAM, la Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali.

Le specialità nelle quali gli atleti potranno gareggiare sono le seguenti: Fighting System, Ne Waza, Duo System, Duo Show, Contact Jitsu.



Dopo le selezioni nazionali svolte a luglio 2024 presso il Palapellicone di Ostia (Roma), ben quattro atleti del Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d. sono entrati a far parte della squadra della Nazionale Italiana: Diego Secchi cat. Master Kg. -93; Elisa Antellini cat. U21 Kg. -63; Maya Benvenuto cat. U21 Kg. +70 e Mattia Salvi cat. U14 Kg. - 69.

I primi tre atleti gareggiano nel "Ju Jitsu World Championship 2024", mentre Mattia Salvi gareggerà nella "World Cup 2024". Tutti gli atleti partecipano nella specialità del Fighting System.



L' inizio del Campionato del Mondo è stato portatore di grande soddisfazione per il Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d.e per i suoi Tecnici di Ju Jitsu Andrea Molinari e Manuela Ferrigno: al termine della prima giornata di gara l' atleta Diego Secchi è salito sul podio, dopo aver conquistato per la squadra italiana una splendida medaglia d' argento.



Il Maestro Andrea Molinari ha dichiarato tutta la sua soddisfazione per questo risultato: "Un bellissimo risultato per un atleta che non si risparmia mai e si allena costantemente, costituendo un ottimo esempio anche per i compagni più giovani.Gli incontri che ha vinto, arrivando a guadagnare la medaglia, sono la dimostrazione della sua volontà e preparazione. Adesso aspettiamo di vedere in gara gli altri atleti, consapevoli delle difficoltà delle competizioni."