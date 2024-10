Assoluti e Coppa Italia ad Arma di Taggia, ottimi risultati per il Motoclub Enduro Sanremo (Foto)

Ottimi risultati per il Motoclub Enduro Sanremo agli Assoluti d'Italia e Coppa Italia tenutesi ad Arma di Taggia nel fine settimana.

Alla conclusione delle gare, ieri, il 27 ottobre, si sono svolte a Sanremo le premiazioni dei campionati italiani di enduro FMI. "Nella classe 450 degli Assoluti Italia Simone Mistretta conquista il nono posto" - fa sapere Romano Capacci del Motoclub Enduro Sanremo - "Nella Coppa Italia nella classe Senior undicesimo posto per Eugenio Morandin e dodicesimo posto per Nicolò Rosano. Nella classe Veteran, invece, Fabio Rosano conquista il secondo posto mentre Emiliano Ramoino il quarto posto. Nella categoria femminile, infine, secondo posto per Stephanie Bianchi".