Gradi (+Europa): "Gli errori si pagano. Ad Orlando sono mancati i voti della discriminata Lista Riformisti uniti per la Liguria"

Mauro Gradi (+Europa): "Gli errori si pagano. Lo dico con l'amarezza di chi era pronto a battersi per realizzare un'alternativa al centrodestra, ma non gli è stato consentito: +Europa non ha partecipato alle elezioni regionali liguri, non per scelta, ma perché glielo hanno impedito, estromettendo, all'ultimo minuto, la propria Lista (già approvata dalla coalizione e apparentata dal candidato presidente) promossa insieme ad Italia Viva e Socialisti, un'esclusione quella della Lista Riformisti uniti per la Liguria, imposta da Roma ed in particolare determinata dal ricatto di Conte, subito dalla Schlein e da Orlando, su vicenda nazionale (Rai) totalmente estranea alla Liguria. Una follia suicida che si è rivelata decisiva: infatti, ad Orlando sono mancati i voti della discriminata Lista Riformisti uniti per la Liguria ed in ispecie i voti di Italia Viva e +Europa (entrambi non presenti al comizio conclusivo) che alle recenti elezioni europee hanno raccolto in Liguria il 3.8%. Mi pare chiaro che, di fronte all' ennesima sconfitta, il centro sinistra debba fare una scelta di fondo tra la cultura giallorossa e il riformismo. E ai cari amici calendiani ribadisco che divisi non si va da nessuna parte".