Elezioni regionali, le prime proiezioni: Bucci in vantaggio di due punti su Orlando

In attesa dei primi dati ufficiali, secondo le proiezioni di SWG e Opinio il candidato del centrodestra, Marco Bucci, sarebbe in vantaggio di due punti su Andrea Orlando.

Per la seconda proiezione di SWG (La7) Bucci sarebbe al 49,6%, seguito da Orlando al 47,3%, mentre gli altri candidati sarebbero al 3,1%.

Per Opinio (Rai), invece, Bucci sarebbe al 49,8% e Orlando al 46,5%. In coda Morra allo 0,9%.

Secondo le proiezioni di SWG, all'interno della coalizione di centrodestra Fratelli d'Italia sarebbe al 14,4%, Vince Liguria al 9,5%, Lega al 8,9%, Forza Italia al 8,3%, Orgoglio Liguria al 6,9%, UDC al 1,4% e Alternativa Popolare allo 0,4%

Nella coalizione di centrosinistra, invece, il PD sarebbe al 27,6%, Alleanza Verdi-Sinistra al 6,2%, Orlando Presidente al 5,1%, Movimento 5 Stelle al 4,8%, Patto Civico Riformista 1,8%, Liguria a Testa Alta all'1,3%.