Mentre tutta la regione inizia a fare i primi calcoli basandosi sulle proiezioni di SWG e Opinio, dalle sezioni arrivano i primi dati ufficiali che, almeno in provincia di Genova, vanno in direzione opposta.

Quando le sezioni scrutinate sono circa il 10% del totale, Andrea Orlando (centrosinistra) è in vantaggio con il 49% circa dei voti, contro il 46% di Marco Bucci (centrodestra).

Seguono Nicola Morra (Uniti per la Costituzione) con lo 0,9% e Nicola Rollando (Per l’Alternativa) con lo 0,8%.