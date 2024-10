Elezioni regionali, crolla l'affluenza nella provincia di Imperia: Taggia e Molini di Triora maglie nere, sorprende Montegrosso Pian Latte

A Taggia un -12 punti percentuali. A Molini di Triora addirittura un -22. I dati ufficiali dell'affluenza nella provincia di Imperia parlano chiaro: i dati di questa tornata elettorale mostrano un significativo calo di affluenza rispetto al 2020. In numerosi comuni, l’affluenza è diminuita di diversi punti percentuali, segnalando una minore partecipazione rispetto al passato.

La curiosità principale arriva da Taggia , comune che evidenzia uno dei cali più preoccupanti, con un’affluenza del 40,95% rispetto al 52,95% del 2020, segnando una diminuzione di 12 punti percentuali. Il dato è sorprendente poiché, quest'anno, è candidata al consiglio Chiara Cerri, che avrebbe potuto stimolare un maggiore coinvolgimento locale. Tuttavia, la presenza della candidata non è riuscita a invertire il trend di disaffezione dal voto.

Discorso simile nel comune di Molini di Triora, dove l’affluenza è crollata drasticamente dal 55,51% del 2020 al 33,89% attuale, registrando un calo di oltre 21 punti percentuali. Questo dato risulta tra i più bassi in provincia, riflettendo un significativo disinteresse elettorale. Montegrosso Pian Latte, invece, ha mantenuto un’affluenza elevata, scendendo solo leggermente dal 79,44% al 76,24%, con una perdita minima di circa 3 punti percentuali. Questo comune si conferma tra quelli con la più alta partecipazione alle urne, a differenza di altre aree che hanno registrato cali più consistenti.

Come detto, la tendenza al ribasso è visibile anche in altri centri della provincia di Imperia. A Sanremo l'affluenza si è attestata al 32,37%, in calo rispetto al 47,32% del 2020, con una perdita di circa 15 punti percentuali. A Ventimiglia si passa dal 42,62% del 2020 al 33,31% nel 2024, con una flessione di 9 punti percentuali mentre Bordighera registra un’affluenza del 37,09% rispetto al 46,08% del 2020, in calo di circa 9 punti percentuali.