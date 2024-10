Vela: a Sanremo la 16a edizione del Trophee Grimaldi prima tappa del 41° Campionato Invernale West Liguria

Terminata la quattordicesima edizione del “Trophee Grimaldi” quella che ormai è una classica dell'autunno rivierasco, quest’anno con un numero record di partecipanti, ben 51 imbarcazioni di dimensioni variabili tra gli 8 e i 23 metri si sono presentate sulla linea di partenza. Le numerose classi, che per tre giorni si sono sfidate lungo il percorso Sanremo-Ventimiglia-Montecarlo noncuranti della pioggia che in questi giorni non è mancata. Le previsioni metereologiche annunciate dai vari bollettini fortunatamente non si sono avverate.

Venerdì la partenza dallo Yacht Club Sanremo è avvenuta con un bel levante che ha accompagnato le barche fino al traguardo volante di Bordighera per poi girare da ponente e tramontana e portare le barche all’arrivo davanti al porto di Ventimiglia. A Cala del forte lo Yacht Club ha accolto i partecipanti con una pasta calda e birra fresca apprezzata da tutti. Sabato le condizioni meteo non hanno lasciato molto spazio, solo la decisione di annullare la prova di giornata, ma la sera tutti gli equipaggi hanno raggiunto, via terra, lo Yacht Club Monaco per la festa, libagioni e balli hanno animato tutta la serata apprezzata come sempre da parte dei regatanti.

Domenica quindi di nuovo partenza da Ventimiglia in direzione Sanremo. Un vento di tramontana ha accompagnato le barche fino a Bordighera per poi girare di bolina fino a Sanremo.

I vincitori nelle varie classi sono:

OVERALL e ORC1: Suspiria The Revenge di Venneri Antonino Y.C. Punta Sardegna.

ORC2: Vega di Orlando Francesco Yacht Club Sanremo e Monaco

IRC: Suspiria The Revenge di Venneri Antonino Y.C. Punta Sardegna.

CLASSICI: Argynne III di Leret Thierry Y.C. Monaco.

CROCIERA REGATA: Melissa II di Gioffredo Dario Yacht Club Sanremo

CLASSE LIBERA 1: Itaca di Boido Edoardo Yacht Club Sanremo

CLASSE LIBERA 2: Blue di Perez Pablo Martinez Yacht Club Monaco

La premiazione si è svolta allo Yacht Club Sanremo con i bellissimi trofei offerti da Abate gioielli. Tra due settimane il Campionato Europeo Cape31 per il sodalizio matuziano ed un lungo inverno ricco di manifestazioni. Il Trofeo Grimaldi tornerà il prossimo anno a suggellare l'unione tra i vari circoli lo Yacht Club Cala del Forte, lo Yacht Club di Monaco e lo Yacht Club Sanremo.