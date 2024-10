Calcio. Sanremese-Vado 1-1, i commenti a fine partita dalla sala stampa del "Comunale" (Video)

Il comune denoninatore in casa Sanremese nella pancia del "Comunale" è quello di un rammarico per un risultato, il pari con il Vado, che sta sicuramente stretto se si guarda la prestazione dei matuziani.

Rammaricati ma felici, come sottolineano nelle interviste post partita il presidente Alessandro Masu e mister Mattia Gori.

A fine partita, inoltre, il sindaco di Sanremo Alessandro Mager riceve dalle mani del presidente Masu l'abbonamento stagionale per seguire le gare casalinghe dei matuziani, e il primo cittadino sottolinea come comunque non sia mai mancato nemmeno finora

Parola anche ai giocatori. Il giovane estone Lohmatov ha firmato il suo primo gol con la maglia matuziana, mentre Andrea Gulli è alla prima da titolare dopo il rientro avvenuto tre turni fa al termine di un periodo condizionato da un infortunio.