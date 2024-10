Arma di Taggia: prosegue lo spettacolo degli italiani assoluti di Enduro sulla spiaggia (Foto e Video)

Sono in corso, sulla spiaggia di Arma di Taggia, l'ultima prova dei campionati Assoluti d’Italia di Enduro che chiuderà il sipario del campionato in questo 2024. Il Moto Club Sanremo, guidato dal suo presidente Danilo Benza, ha dato vita ad un percorso di 40 km che i piloti dovranno percorrere per ben 4 giri, oggi e domani.

Le prove speciali sono tre: la prima di queste è il Cross Test di 2,5 Km, seguita dalla Enduro Test di 6 Km e dalla Extreme Test di 2 Km a concludere. Inoltre, il venerdì pomeriggio ci sarà il prologo, con un giro all’interno del Super Test, durante il quale avranno un assaggio di tale prova speciale in vista delle due manche nei giorni successivi.