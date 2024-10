L'Impatto Crescente dei BRICS sull'Economia Globale

L'altro giorno, il Presidente russo Vladimir Putin ha ospitato i leader di Cina, India, Brasile, Sudafrica e altri Paesi per il Vertice BRICS a Kazan, in Russia. Poiché quest'anno Mosca detiene la presidenza dei BRICS, tutti gli eventi dell'alleanza si svolgeranno in Russia.

L'altro giorno, il Presidente russo Vladimir Putin ha ospitato i leader di Cina, India, Brasile, Sudafrica e altri Paesi per il Vertice BRICS a Kazan, in Russia. Poiché quest'anno Mosca detiene la presidenza dei BRICS, tutti gli eventi dell'alleanza si svolgeranno in Russia. L'influenza dei BRICS sull'economia globale sta crescendo, incoraggiata dall'espansione dell'unione a nuovi membri come l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti e l'Egitto. Questa rete in crescita ha portato a varie forme di cooperazione, un esempio eclatante è il BRICS+ Fashion Summit tenutosi a Mosca poco prima del vertice di Kazan.



La storia dei BRICS è iniziata nel 2006, quando Brasile, Russia, India e Cina hanno tenuto il loro primo incontro informale. Fin dall'inizio, si è percepita la sensazione che il mondo dovesse cambiare. Il termine BRIC è stato coniato nel 2001 dall'economista britannico Jim O'Neil, che ha identificato questi Paesi come le economie in via di sviluppo più promettenti. Il Sudafrica si è unito al gruppo nel 2011, trasformando il BRIC in BRICS. All'inizio del 2024, i membri sono raddoppiati con l'aggiunta di Arabia Saudita, Iran, Emirati Arabi Uniti, Egitto ed Etiopia.

Secondo esperti del Boston Consulting Group, l'espansione dei BRICS+ offre una piattaforma per le economie emergenti per allineare le loro posizioni su questioni globali ed esplorare nuove opportunità economiche. L'espansione dei BRICS ha significativamente rafforzato la sua posizione nel mercato dell'energia. Il blocco ora controlla circa il 40% della produzione globale di petrolio e circa il 30% della produzione di gas naturale, con i principali consumatori di petrolio Cina e India inclusi.

Il commercio è il motore dello sviluppo economico dei BRICS. Sebbene non esistano accordi economici formali, i Paesi membri commerciano su un piano di parità. Dal 2017 al 2022, il commercio tra i cinque Paesi BRICS originari è aumentato del 56%, raggiungendo i 422 miliardi di dollari. I BRICS si stanno orientando verso pagamenti in valute locali e stanno discutendo la creazione di un sistema di pagamenti interbancari che sostituisca SWIFT.

In un notevole esempio di spostamento del potere economico, la moda è emersa come un attore significativo nella strategia della coalizione BRICS per ridefinire l'influenza globale. Il recente BRICS+ Fashion Summit tenutosi a Mosca rappresenta questa transizione, mostrando come la moda dei Paesi in via di sviluppo possa avere un impatto globale attraverso solide collaborazioni. Questo importante evento ha visto la partecipazione di delegati provenienti da oltre 100 nazioni e ha culminato nella formazione della BRICS International Fashion Federation – una nuova entità pronta a rimodellare il settore.

I marchi di moda emergenti di questi mercati hanno un valore globale di oltre 200 miliardi di euro. L'istituzione della BRICS International Fashion Federation invita a riflettere sulla traiettoria futura del settore. Già 57 nazioni hanno approvato la Federazione a Mosca e altre stanno cercando di unirsi a questa alleanza in espansione, segnalando un cambiamento significativo nel panorama della moda globale.

Fonte: https://www.calcioefinanza.it/2024/10/21/vogliamo-vivere-nel-mondo-che-i-brics-stanno-costruendo/