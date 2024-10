Maltempo in arrivo: allerta gialla per temporali domani per tutta la giornata sulla nostra provincia, arancione sul resto della Liguria

Sarà gialla per tutta la giornata di domani (24 ore) l’allerta meteo per temporali per la provincia di Imperia, in relazione ai diversi fronti perturbati che arriveranno nelle prossime ore.

L’Arpal ha allungato l’allerta arancione sul Levante della regione fino alle 12 di domani, a cui seguirà un’allerta gialla. Su Centro e versanti padani (Genova e Levante) l’allerta diventerà arancione dalle 18 di oggi alle 15 di domani.

Sui versanti padani di ponente (entroterra savonese) scatterà l’allerta gialla alle 18 di oggi. Sull’imperiese, invece, allerta gialla dalle 23:59 di oggi alle 24 di domani. Da evidenziare che l’allerta arancione per temporali è il massimo grado mentre quello giallo e il livello medio. Per domenica permangono le condizioni di scarsa predicibilità dell’evoluzione meteo che ci aspetta.

La Liguria continua ad essere investita da correnti umide meridionali legate alla presenza di una zona di bassa pressione in discesa dall’Atlantico sull’Europa Occidentale che dovrebbe andare lentamente a posizionarsi sul Mediterraneo: l’evoluzione di tale struttura appare però bloccata ad est da un’estesa zona di alta pressione sui Balcani.

La prima fase perturbata vissuta questa notte è stata caratterizzata dallo sviluppo di sistemi temporaleschi estesi decine o centinaia di chilometri quadrati (sistemi convettivi alla mesoscala) su tutto il Mediterraneo Occidentale: quello più intenso nella zona di nostro interesse è rimasto confinato in mare, fra il golfo della Spezia e il centro del Mar Ligure, riservando solo la parte più debole delle precipitazioni al territorio fra Genova e le Cinque terre. Un secondo temporale, meno esteso e non stazionario ma quasi interamente sulla terraferma, ha interessato l’imperiese, dove ha riversato una cumulata oraria massima di 40.8 mm a Dolcedo.

Decisiva, ancora una volta, la convergenza tra masse d'aria, ossia fra scirocco e tramontana: lo scontro fra questi due venti di temperature e contenuto di umidità differenti potrà favorire la formazione di fenomeni temporaleschi stazionari o quasi stazionari, che nelle prossime ore e fino almeno a metà giornata di domani potranno interessare dapprima il levante e poi il centro della regione. Da domani sera, invece, il flusso più intenso di scirocco investirà il ponente, dove insisterà fino a tutta domenica: ma questo lo vedremo meglio domani.

Le previsioni nel dettaglio:

Quest’oggi nuova fase perturbata, con alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti dal pomeriggio inizialmente su C, con interessamento successivo di BE; cumulate significative sulle medesime aree, con intensità molto forti su C, forti su B e moderate su E. Estensione dei fenomeni in serata anche su D orientale con alta probabilità di temporali forti e organizzati, bassa probabilità di temporali forti su A.

Domani, durante la notte e la mattinata, ulteriore recrudescenza dei fenomeni convettivi, con alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti su BCDE, alta probabilità di temporali forti su A per tutta la giornata. Cumulate significative su tutte le aree di allertamento, e piogge di intensità molto forte su BC, forte su E e moderata su D. Vento in rinforzo da Sud-Est fino a forte su capi costieri esposti di BC, localmente su crinali di E in serata. Moto ondoso in graduale aumento, con mare fino a molto mosso a Ponente per onda da Sud-Est.

Domenica, durante la notte e fino alla tarda mattinata, intensificazione delle precipitazioni sul Ponente della regione, con alta probabilità di temporali forti e organizzati su ABD e bassa probabilità su CE. Cumulate fino a elevate su AD e significative su B, intensità fino a forti su ABD. Venti da Sud-Est fino a 40-50 km/h su capi esposti di B e C. Mare fino a molto mosso a Ponente per onda da Sud-Est. Evoluzione incerta, seguire gli aggiornamenti.