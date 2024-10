Un nostro lettore, Marco, ci ha scritto per segnalare una situazione di degrado in corso Matuzia 179, presente da quasi un mese:

“Sono stati eseguiti alcuni lavori per linee elettriche e gli operai sono andati via lasciando il degrado che si vede nelle foto, tra l'altro proprio davanti all'ingresso dell'attività ‘Basilico e pinoli’, ora chiusa per ferie ma che la settimana prossima dovrebbe riaprire. E con le piogge degli ultimi giorni si stanno creando delle buche pericolose”.