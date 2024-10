Piloti sul podio, ottimi risultati per il Motoclub Enduro Sanremo

Ottimi risultati per i piloti del Motoclub Enduro Sanremo nel fine settimana.

"Nel campionato Ligure Enduro 2024 primo posto, nella categoria Lady, per Stephanie Bianchi; terzo posto nella Veteran 2 tempi per Silvio Volpato; primo posto nella Veteran 4 tempi per Fabio Rosano e terzo posto nella Ultraterritoriale per Paolo Carnesecca" - fa sapere il presidente del Motoclub Enduro Sanremo Romano Capacci - "Un ringraziamento va anche a Marco Lagorio, secondo nel trofeo nazionale monomarca GasGas nella categoria Veteran, e a Riccardo Mazzulla che, nella categoria challenge MX1, ha conquistato il terzo posto al campionato regionale motocross Liguria Piemonte".