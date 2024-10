Successo dello Stage di Judo Yoshinryu a Bordighera (Foto)

Il dojo Yoshinryu Judo di Bordighera ha celebrato i suoi 20 anni di attività con uno stage tecnico di altissimo livello, tenutosi il 19 e 20 ottobre presso il Palasport E. Biancheri. All’evento ha partecipato il Maestro Jacques Seguin, ottavo Dan della federazione francese di judo, che aveva già presenziato all'inaugurazione del dojo nel 2004, rendendo il suo ritorno particolarmente significativo. Lo stage ha richiamato circa 60 tra atleti e tecnici provenienti da Genova, dalla provincia di Imperia e anche dal Belgio, in una due giorni di intensa attività, che ha visto una grande partecipazione di giovani e adulti.

Sotto la guida del Maestro Seguin, i partecipanti hanno lavorato su tecniche di judo in piedi (tachi waza) e a terra (ne waza), con una serie di esercizi che hanno stupito per la loro varietà e profondità. Un momento particolarmente apprezzato è stato quello dedicato alle domande tecniche dei partecipanti, che hanno potuto confrontarsi direttamente con il Maestro Seguin su aspetti specifici del loro percorso tecnico. In particolare, molti giovani atleti hanno potuto ricevere preziosi consigli su situazioni che trovavano difficili da gestire.

L'evento ha inoltre avuto un'importante rilevanza istituzionale: l’assessore allo sport della Città di Bordighera, Walter Sorriento, ha presennziato a nome dell’amministrazione comunale e ha consegnato una targa commemorativa al Maestro Seguin, in segno di riconoscimento per il suo contributo al judo e per la lunga collaborazione con il dojo Yoshinryu. Tra gli ospiti d'onore erano presenti il Maestro Luigi Michele De Maria, settimo Dan della FIJLKAM, e il Maestro Lucio Garzia, delegato provinciale della UISP, che hanno contribuito con la loro esperienza e la loro presenza alla riuscita dell’evento.

Il Maestro Giacomo Bovenzi, fondatore e tecnico titolare dello Yoshinryu Judo Bordighera, ha espresso profonda emozione per la presenza sul tatami di tanti Maestri che hanno segnato il suo percorso judoistico, come il Maestro Oriano Cappellin del Judo Club Aiseau Presles del Belgio. Purtroppo, alcuni altri tecnici significativi, come Ciano Fornari e Pino Polichi, non hanno potuto essere presenti.

L’evento, organizzato sotto l'egida della FIJLKAM e della UISP, ha rappresentato non solo un momento di crescita tecnica per i partecipanti, ma anche un'importante occasione per celebrare i 20 anni di storia del dojo Yoshinryu, che continua a crescere come punto di riferimento per il judo in Liguria e oltre.

Un ruolo fondamentale nella riuscita dell'evento è stato svolto dalla UISP provinciale, che ha offerto un prezioso supporto organizzativo. Grazie alla loro collaborazione, lo stage ha potuto contare su una gestione impeccabile sia dal punto di vista logistico che tecnico, contribuendo a rendere la due giorni di judo un successo per tutti i partecipanti e un'importante occasione di crescita per il dojo Yoshinryu Judo di Bordighera.