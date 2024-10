Calcio giovanile: inizia con una vittoria la stagione dell’Under14 dell'Ospedaletti

Parte nel migliore dei modi la stagione della Under14 dell’Ospedaletti. La squadra allenata da mister Marco Anzalone ha esordito nel proprio campionato con una vittoria esterna 5-2 contro l’Imperia, frutto delle reti di Aschero, Lanteri, Alioui, Sismondini e Burloni.

Alla Juniores di mister Fabio Luccisano, invece, non è bastato il gol di Petrullà per evitare la sconfitta di misura sul campo del Finale nella sesta giornata del campionato di Eccellenza ligure.

Primi passi falsi per Under17 e Under16. I ragazzi allenati da Leandro Di Franco sono stati battuti in trasferta dall’Imperia, mentre l’undici di mister Paolo Sturaro è stato superato tra le mura amiche dal Vado.

I risultati del settore giovanile orange

Juniores Eccellenza

Finale - Ospedaletti 2-1

Marcatori: Petrullà

Ospedaletti: 1 Galli, 2 Petrullà, 3 Di Nicola, 4 Coppola, 5 Mema, 6 Cascone, 7 Touay, 8 Sartori, 9 Colucci, 10 Angeli, 11 Moglan

A disposizione: 12 Sambito, 13 Santarsiero, 14 Tantan, 15 Materazzi, 16 Sismondini, 17 Raviola, 18 Mbithi, 19 Lazri, 20 Mamone

Allenatore: Fabio Luccisano

Allievi Regionali Under17

Imperia - Ospedaletti 2-1

Marcatori: Cosenza

Ospedaletti: 1 Calipa, 2 Cuneo, 3 Micaroni, 4 Kopliku, 5 Hyka, 6 Pesce, 7 Vinciguerra, 8 Turrini, 9 Condoluci, 10 Anzalone, 11 Cosenza

A disposizione: 13 Le Rose, 14 Borella, 15 Monti, 16 Magnani, 17 Rondelli

Allenatore: Leandro Di Franco

Allievi Regionali Under16

Ospedaletti - Vado 0-2

Ospedaletti: 1 Tamagno, 2 Giordano, 3 Cuccinotta, 4 Laura, 5 Gullo, 6 Nasi, 7 Rahi, 8 Lupi, 9 Falcone, 10 Visconti, 11 Morgana

A disposizione: 12 Fururi, 13 Cimardi, 14 Brozzoni, 15 Sottocasa, 16 Colella, 17 Rodigari, 18 Magnoli, 19 Zouggarh

Allenatore: Paolo Sturaro

Allievi Regionali Under14

Imperia - Ospedaletti 2-5

Marcatori: Aschero, Lanteri, Alioui, Sismondini, Burloni

Ospedaletti: 1 Demarchi, 2 Siffredi, 3 Asciutto, 4 Abidi, 5 Borella, 6 Martelli, 7 Alioui R., 8 Sismondini, 9 Aschero, 10 Perato, 11 Lanteri

A disposizione: 12 Loffredo, 13 Burloni, 14 Tagliatini, 15 Spano, 16 Regazzoni, 17 Alioui A., 18 Laabioua, 19 Conoscenti, 20 Alagna

Allenatore: Marco Anzalone