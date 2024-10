Taggia e il centro Riviera ShopVille, il gruppo Progettiamo il Futuro: "La giunta ha rinunciato ad incassare la penale per il ritardo della consegna delle opere pubbliche"

"La Giunta Conio ha deciso di rinunciare a incassare la penale per il ritardo nella consegna delle opere pubbliche presso il centro commerciale Riviera ShopVille, previsto dalla Convenzione urbanistica del 2002. Il ritardo, ben 7 anni rispetto alla data di collaudo fissata per il 2017, avrebbe dato diritto al Comune di Taggia a riscuotere una penale considerevole, stimata in milioni di euro". La minoranza di Taggia torna a tuonare e lo fa parlando della nota vicenda riguardante Riviera ShopVille, centro commerciale sito ad Arma in via Ruggeri.

"La Giunta Conio, senza la partecipazione del Sindaco, per il noto conflitto di interessi (trattasi di suoi clienti) da mandato ad acquisire le opere pubbliche, comprensive di 250 parcheggi, secondo quanto previsto dalla Convenzione urbanistica del 2002", fanno sapere dal gruppo consiliare Progettiamo il Futuro. "Con ben 7 anni di ritardo dal collaudo del 2017 e con il diritto di riscuotere una penale milionaria, il Comune di Taggia, nell'atto stipulato presso il Notaio, ha invece dato atto dell'esatto adempimento dell'accordo, rinunciando espressamente ad un sicuro incasso di denaro per le casse comunali. Riteniamo che gli assessori, nonostante fossero stati formalmente preavvertiti, hanno dolosamente approvato una delibera che ha prodotto un ingente danno contabile, per il quale stiamo presentando un esposto alla Corte dei Conti. Ennesima conferma da parte dell'Amministrazione Conio, della tutela degli interessi privati a danno di quelli pubblici".