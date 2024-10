Sanità al centro, ma Orlando non fa tappa a Taggia: il candidato PD non visita il comune dove sorgerà l’ospedale unico

Lo hanno ribadito, ancora una volta, in piazza San Siro: per il Partito Democratico la sanità è al primo posto nel suo programma elettorale in Liguria. Lo ha detto il candidato presidente Andrea Orlando, lo ha sottolineato la segretaria Dem Elly Schlein in una piazza San Siro tornata a riempirsi dopo le passerelle della scorsa estate per le amministrative. Una sottolineatura importante, dicevamo, ma che evidenzia anche un dato: in queste settimane Orlando non ha mai fatto tappa a Taggia, comune dove sorgerà l'ospedale unico della provincia.

A pochi giorni dal voto, previsto per domenica e lunedì prossimi, diventa difficile pensare che il candidato presidente possa riuscire ad incontrare il sindaco del comune alle porte di Sanremo, Mario Conio, in questa settimana. Intervistato da Sanremonews, Orlando ha fatto comunque sapere che se dovesse incontrarlo gli direbbe "Che nel corso di questi anni sono state raccontate delle bugie. In questi anni non c'è nessuna pezza d'appoggio per un finanziamento per un intervento come quello", riferendosi all’ospedale unico.

Nei giorni scorsi l’unico esponente del centro sinistra che ha fatto tappa a Taggia è stato l’ex sindaco di Ventimiglia, Enrico Ioculano, ora candidato consigliere regionale, il quale come da programma ha parlato di salute in un incontro piuttosto intimo con i suoi elettori. In vista della chiamata alle urne di domenica e lunedì rimane quindi un vuoto di dialogo in un comune che sarà centrale per il futuro della sanità nella provincia e che, parrebbe di capire, potrebbe colmarsi solo con una vittoria contro il centro destra guidato da Marco Bucci.

Tuttavia, Taggia non è stato l’unico comune che Orlando ha mancato di visitare durante la campagna elettorale. Anche Ventimiglia, un’altra piazza “calda” della Riviera di Ponente, considerata la delicata situazione dei migranti, non è stata inclusa nel suo tour. Una decisione che non è passata inosservata, considerando l’importanza dei temi a livello locale.