E' morto Luigi Rocca: negli anni '80 aveva giocato una stagione con la Sanremese, il ricordo degli 'Irriducibili'

I tifosi ‘Irriducibili’ della Sanremese piangono la scomparsa di Luigi Rocca. Cresciuto nelle giovanili dell'Inter, ha giocato nella formazione matuziana nell’84 in Serie C1, collezionando 23 presenze e tre gol.

Era cresciuto nelle giovanili dell’Inter, esordendo in prima squadra il 30 settembre 1981, subentrando a Gabriele Oriali nella gara di ritorno del primo turno di Coppa UEFA contro l'Adanaspor. Ha debuttato in Serie A il 16 maggio 1982, sempre come sostituto, nella vittoria interna per 2-1 sull'Avellino, nell'ultimo turno di campionato.

Negli anni successivi i nerazzurri lo trasferiscono nelle categorie inferiori per farlo maturare: tra il 1982 e il 1985 viene prestato a Siena, Trento e Sanremese, tutte partecipanti al campionato di Serie C1. Di rientro dal prestito in Liguria, l'Inter lo aveva ceduto definitivamente al Taranto, sempre in terza serie: con la formazione jonica si era guadagnato il posto da titolare nel corso del campionato, conquistando la promozione in Serie B.

Ha poi giocato a Brindisi, nella Casertana, a Piacenza e Siena, in C1. Ha terminato in Serie D a Fidenza.