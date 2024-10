Arma di Taggia: doppio incidente in pochi minuti, due scooteristi portati in ospedale a Sanremo (Foto)

Doppio incidente stradale in pochi minuti, questa mattina ad Arma di Taggia. Uno nella zona della stazione ferroviaria, dove un giovane di 14 anni è stato soccorso e portato in ospedale.

Il secondo sull’Aurelia, nei pressi delle rotonda delle olive. In questo caso ad avere la peggio è stato il conducente di uno scooter. In entrambi i casi è intervenuto il personale medico del 118 e le ambulanze di Croce Verde e Misericordie. I due pazienti sono stati portati in ospedale in codice verde di media gravità.